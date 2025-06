Successo per il 12° Trofeo Massimo Mattolini: Oltrera trionfa, Pontassieve quarto

Anche quest’anno il 12° Trofeo Massimo Mattolini, organizzato dal Pontassieve ha avuto un grande successo. La manifestazione è in memoria del portiere della Fiorentina degli anni ‘70, molto legato al territorio della Val di Sieve. In campo la categoria Giovanissimi B. Presenti 12 squadre provenienti da tutta Italia, e anche dalla Svizzera. La vittoria è stata conquistata dall’Oltrera che nella finalissima ha avuto la meglio sul Porcari. Molto bene i padroni di casa del Pontassieve che hanno ben figurato, lottando fino all’ultimo per il terzo gradino del podio: al termine di una spettacolare sfida contro il Lugano, finita 4-4, poi la lotteria dei rigori ha premiato gli svizzeri. I giovani della Valdisieve nella prima giornata avevano fatto una eccellente partita pareggiando 2-2 contro il Sassuolo. Nel secondo incontro il Ponte aveva battuto 2-0 il Mondo Sport di Ischia, guadagnandosi il primo posto nel girone. Tra le squadre partecipanti anche Scandicci e Affrico, poi Pisa, Juve Stabia, Tau Academy, Virtus Rifredi e altre di varie regioni d’Italia.

Una splendida manifestazione, ottima organizzazione del club biancoazzurro, con il presidente Sebastiano Giusti e il direttore sportivo del settore giovanile Lorenzo Billi sempre presenti a coordinare un ampio e valido gruppo di dirigenti e volontari, con la numerosa partecipazione di giovani atleti e famiglie in un weekend di festa e di sport.

Francesco Querusti