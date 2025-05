Successo per la Spring Cup. In vetrina tanti baby calciatori

Tanti gol e tanto divertimento all’edizione n.8 della Spring Cup, organizzata da Adriasport, che ha visto 100 squadre, provenienti da tutta Italia, impegnate sui campi di Cervia e Cesenatico in un torneo che ha saputo coniugare alla perfezione sport e turismo con migliaia di presenze nella nostra Riviera. I numeri ottenuti sono significativi e dimostrano come sport e turismo vadano di pari passo in terra romagnola, anche in periodi di bassa stagione. Questo l’elenco delle squadre vincitrici, posto che per i Primi Calci U8 e U9 non c’è classifica: Pulcini U10 2015 Castrezzato Brescia; Pulcini U11 2014 Parabiago Milano; Esordienti U12 2013 Parabiago Milano; Esordienti U13 2012 Cingolana San Francesco Macerata; Giovanissimi U14 2011 Fraore Noceto Parma; U15 2010 Rosà 1948 Vicenza; Allievi U16 2009 Acli San Luca San Giorgio Ferrara; Allievi U17 2008 Delfino Fano. I tornei di Adriasport non si fermano qui. Nel weekend alle porte, sempre a Cervia e Cesenatico, scenderanno in campo anche le 90 squadre giovanili del torneo Bfc Academy Cup.

Prima la sfilata delle 87 squadre, poi le partite: la 2a edizione della BFC Academy Cup prenderà il via venerdì 9 maggio, alla sera e colorerà di rossoblù per tutto il weekend, fino alle premiazioni di domenica, in una grande festa da vivere tutti assieme. Non solamente gli 800 ragazzi che si divertiranno sui campi “Todoli” (Milano Marittima), “Filipi” (Cervia) e “Moretti” e “Peep” di Cesenatico, ma pure dirigenti, accompagnatori e famiglie – prevenienti da tutta Italia – che seguiranno da vicino le gare. Il primo appuntamento è fissato alle 20.30 allo stadio “Moretti” per la cerimonia inaugurale, dove sfileranno tutte le squadre.