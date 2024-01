Sul campo del Valdinievole Montecatini. Cuoio, boccata d’aria. Il pareggio è stretto

VALDINIEVOLE MONTECATINI

1

CUOIOPELLI

1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Gamberucci, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Rosati, Rinaldi (70’ Pratesi), Ba, Bibaj Gers, Volpi; a disposizione Cortopassi, Coselli, Del Carlo, Alessiani, Natali, Giulianelli, Fanti, Liberto. Allenatore Leonardo Tocchini.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Goh (55’ Costanzo), Sgherri (65’ Regoli), Fantini, Benericetti, Bianchi; a disposizione Brogi, Bocini, Ammannati, Taverni, Ponzolini, Hoxha, Razzauti. Allenatore Roberto Falivena.

Arbitro: Francesco Palmisano di Saronno (assistenti Luti e Di Spigno di Livorno).

Marcatori: 20’ Passerotti, 78’ Gamberucci.

MONTECATINI – Dopo tre sconfitte consecutive – costate il primo posto – la Cuoiopelli arresta l’emorragia di punti. Buon pari a Montecatini contro i biancocelesti di Tocchini. Ma, ancora una volta, la Cuoio per fare un gol tira in porta sei-sette volte. Gli avversari con una conclusione verso la rete di Pulidori riescono a segnare. Questo è il quadro della Cuoiopelli di questo periodo. Di positivo, rispetto alle precedenti uscite, per la compagine di Roberto Falivena c’è un netto miglioramento nel gioco e anche nell’attenzione in tutte le zone del campo.

La Cuoio passa in vantaggio al 20’ con l’esterno Passerotti che scende sulla fascia e lascia partire un tiro-cross che si insacca nel sette scavalcando Gega. Dopo il vantaggio i biancorossi di Santa Croce creano altre occazioni con Sgherri (parata di Gega), Viola (conclusione da fuori finita a lato) e Bianchi (sempre dsa fuori area, con Gega che si supera e devia). Nella ripresa è ancora Sgherri ad avere sui piedi la palla del raddoppio, ma non la sfrutta. Al 78’ il Valdinievole Montecatini pareggia: cross di Bibaj Gers, la palla scavalca tutti e finisce sulla testa dell’ex di turno Gamberucci che segna l’1-1. Pochi minuti dopo Viola colpisce la traversa con un gran tiro da fuori area, la palla rimbalza sulla linea e Gega allontana di piede. La Cuoiopelli torna in campo sabato 20 (anticipo terza giornata di ritorno) contro la Geotermica sul sintetico di Romaiano.