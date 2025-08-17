Sul Titano è Virtus mania. I campioni di San Marino scrivono la storia in Europa

La Virtus l’ha fatta grossa. E storica. Ha trasformato il rammarico per quel finale di partita a Chisinau in una prestazione sontuosa. Le dirette conseguenze? Un 3-0 imperioso e un accesso al playoff di Conference League che non ha precedenti a San Marino. Gli uomini di Bizzotto se la vedranno i prossimi due giovedì con gli islandesi del Breioablik. Il sogno è la fase a gironi della terza competizione europea per club.

Per ribaltare il 2-1 dell’andata serve la prestazione perfetta contro i moldavi del Milsami e la squadra del Castello di Acquaviva la trova. Con un secondo tempo da incorniciare. A metterci la firma sono il bomber Scappini e l’ex Rimini, Buonocunto, con una doppietta. Ha le lacrime agli occhi Luigi Bizzotto. "Sono stati bravi i ragazzi, hanno fatto il primo tempo molto attento come avevo chiesto loro – dice il tecnico della Virtus – Avevo chiesto di fare una prestazione oltre il 100% e credo che si siano superati. Nel secondo tempo abbiamo poi capitalizzato quelle occasioni che abbiamo avuto e che avevamo sbagliato nel primo tempo. Penso che una soddisfazione così sia enorme per tutti". Festa grande nello spogliatoio.

"Sappiamo di aver fatto qualcosa di incredibile. Abbiamo qualche acciacco, quello un pochettino ci preoccupa. Però, qui chi gioca dà sempre il massimo di quelle che sono le sue possibilità. E anzi, in alcuni casi, anche di più. Per me emozioni bellissime. Però chiaramente dopo c’è l’analisi che deve fare un allenatore e bisogna rimanere lucidi anche se è stata una serata particolarmente bella".

La gioia di mister Bizzotto è la stessa del vicepresidente Alessandro Cattini. "La Virtus fa saltare tutte le mie coronarie, ormai ho bisogno della visita al cardiologo – dice – Siamo entrati nella storia, mi fa piacere per San Marino. Portiamo i colori di San Marino in Europa e questo è un grande orgoglio per tutti quanti noi. I ragazzi sono stati incredibili. Questo successo è stato costruito nella gara d’andata, poi al ritorno abbiamo sofferto insieme e i ragazzi hanno sbagliato assolutamente niente. Una gran concentrazione, dedizione, impegno da parte di tutti e il risultato è arrivato in modo inequivocabile. Speriamo di aver contagiato tutti con questa ‘VirtusMania’ e di aver aperto un ciclo".