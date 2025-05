Summer Sport Camp Colonnella: divertimento e sport multidisciplinare con Emiliano Olcese

Non solo calcio. È questo lo spirito del Summer Sport Camp Colonnella. Agli ordini del bomber ex Rimini, Emiliano Olcese. Dal 9 giugno all’1 agosto al mattino il campo sarà ’palestra’ per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. "Non è il classico appuntamento specialistico dedicato al calcio – spiegano gli organizzatori – ma un contenitore multidisciplinare con spazio anche a basket, pallavolo e atletica". Il teatro di questa polisportiva sono gli spazi della parrocchia della Colonnella. Nei giorni scorsi con un open day sono stati svelati tutti i dettagli dell’iniziativa. Come dicevamo l’organizzatore e docente del Summe Sport Camp Colonnella è il giocatore ex Rimini promosso in C Emiliano Olcese, da anni primattore del campionato sammarinese con la maglia de La Fiorita, laurea magistrale in Scienze Motorie, allenatore Uefa. Ma anche da anni impegnato con i ragazzi alla Polisportiva Garden dove ha maturato una lunga esperienza come educatore. Nel team c’è anche Christian Cenci, calciatore con esperienza in serie C e D. Ed è proprio il bomber argentino a spiegare in che cosa consiste il camp della Colonnella. "Summer Sport Camp Colonnella ha l’ambizione – racconta Olcese – di essere uno spazio che unisca il meglio dei camp sportivi e dei centri estivi tradizionali, andando oltre i modelli classici. È un’esperienza pensata per crescere giocando dove l’aspetto formativo, il divertimento e l’educazione si fondono in un unico percorso armonico. Offriamo un’esperienza equilibrata, che combina divertimento, attività fisica e valori educativi, il tutto in un ambiente sicuro e stimolante". Quindi, dicevamo, non solo calcio e il motivo è proprio il bomber ha spiegarlo. "E’ un’opzione che offriamo a chi vuole assaporare i principi di attività sportive diverse – racconta – da quella praticata solitamente e che qui è possibile approfondire. Credo che in questo modo non solo la crescita fisica del bambino avvenga in maniera più efficace e completa, ma anche quella cognitiva, emotiva, sociale e valoriale". Gli iscritti, maschi e femmine, saranno suddivisi in base alle fasce di età. In omaggio una T shirt. Per informazioni e prenotazioni: 338-9579188.