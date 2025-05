Summer Sport Camp Colonnella: un'estate di sport multidisciplinare per ragazzi

Non solo calcio. Con questo spirito nasce la Summer Sport Camp Colonnella (Ssc), la nuova, originale iniziativa estiva rivolta ai ragazzi dai 5 ai 14 anni. Non è il classico appuntamento specialistico dedicato al calcio, ma un contenitore multidisciplinare con spazio anche a basket, pallavolo e atletica. Il teatro di questa polisportiva sono gli spazi della parrocchia della Colonnella. Per conoscere tutti i dettagli appuntamento all’open day fissato per sabato dalle 8.30-9 alle 12.30-13. L’organizzatore e docente del camp è il giocatore ex Rimini promosso in C Emiliano Olcese, da anni primattore del campionato sammarinese con la maglia de La Fiorita. Laurea magistrale in Scienze Motorie, allenatore Uefa, da anni è impegnato con i ragazzi alla Polisportiva Garden. Nel team c’è anche Christian Cenci. "Summer Sport Camp Colonnella ha l’ambizione di essere uno spazio – dice Olcese – è un’esperienza pensata per crescere giocando nella quale l’aspetto formativo, il divertimento e l’educazione si fondono in un unico percorso armonico.