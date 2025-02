Super Capezzano cala il tris nei Regionali. Harakiri del Viareggio rimontato in trasferta

Regionale Elite. Il Forte dei Marmi 2015 supera 2-0 il Bibbiena e allunga dalla zona calda. A segno Darzeza e Dell’ Amico. "Partita combattuta - commenta Cristian Donati - ma, nel complesso abbiamo meritato. Molto positive le prove del portiere Arrighi, oltre che di Donati, Casani e Bertuccelli".

Classifica: Sestese 57; Affrico 43; Lastrigiana 40; Fucecchio 39; Perignano 37; Maliseti 34; Cecina e Bellariva 33; San Giuliano 29; Forte dei Marmi 27; Bibbiena 25; Lampo 24; Firenze Ovest 20; Pontassieve e Arezzo Academy 18; Atl. Piombino 3.

Regionale. Un super Capezzano Pianore liquida 3-0 il Quarrata mentre il Pietrasanta fa 3-3 contro il Capostrada. Ma le due versiliesi veleggiano in zona tranquilla, al contrario del Lido di Camaiore che perde 3-1 sul campo della vicecapolista Atletico Lucca. Vano il centro di Hamza. "Risultato che ci penalizza - sottolinea Davide Del Chiaro -. La partita è rimasta in bilico fino al 3-1 al 90’. Contro una squadra molto forte abbiamo giocato con coraggio".

Classifica: Pieta 61; atletico Lucca 54; Montelupo 48; Csl Prato 42; Capezzano e Montecatini 37; Pietrasanta 34; San Marco Avenza, Folgor Marlia, Giovani Nova 31; Larcianese 28; Lunigiana-Pontrem. 27; P. a Caiano 25; Capostrada 24; Lido 19; Lanciotto 18; Quarrata 15; Academy Porcari 14.

Provinciale Lucca. Harakiri del Viareggio che, a Vorno, incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Eppure le zebrette erano anche avanti per poi perdere 2-1. "Brutta partita, ma ciò nonostante parevamo in controllo - argomenta Valerio Fommei -. Nel finale abbiamo gettato via la vittoria". Sconfitta pesantissima anche perché un buon Camaiore non basta a Valle Ottavo. È 0-1 patito nella ripresa. "Partita equilibrata, ma nella ripresa la loro pressione si è fatta maggiore", dice Mario Ratti.

Classifica: Castelnuovo Garfagnana 48; Valle Ottavo 46; Viareggio 42; Vorno 32; Camaiore 31; Pieve Fosciana 28; Montecarlo 27; San Macario e Folgore Segromigno 25; Galleno 17; Capannori 11; Barga 10; Polo Lucchese 8; Pieve San Paolo 6.

Provinciale Massa. Il Real Forte Querceta impatta 1-1 a Serricciolo, a segno Cappè. "Buon pari visto le tante assenze, il campo pesante e l’ambiente difficile", assicura Daniele Maiolani. Punto d’oro anche perché il Massarosa fa l’impresa stoppando 2-1 la Don Bosco Mazzola con i centri di Paolini e Del Bianco. "Abbiamo giocato veramente bene contro la seconda in classifica. Stiamo migliorando tanto" è il commento di Stefano Maffei. Infine lo Stiava cade 3-1 contro la Carrarese Giovani. Vano il centro di Lucchesi.

Classifica: Real FQ 45; Carrarese Giovani 40; Don Bosco Fossone 38; Massese 37; Montignoso 31; Massarosa e Romagnano 26; Tirrenia 22; Villafranchese 17; Ricortola 15; Atletico Carrara 14; Stiava 8; S.Lazzaro Lunigiana 7.

Sergio Iacopetti