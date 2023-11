Super sfida a Comacchio

Derby con vista alla testa della classifica oggi pomeriggio (ore 14.30) a Comacchio. Al "Raibosola" arriva il Mesola capolista, imbattuto e reduce da una lunga serie positiva, ma anche i lagunari sono in salute. Da quando si è insediato sulla tolda di comando Mauro Bresciani in campionato la Comacchiese ha sempre vinto. "E’ un derby importante – rileva l’allenatore rossoblù – il Mesola sta viaggiando forte, ma anche noi stiamo bene: ci stiamo rimettendo in carreggiata. Ho visto i castellani una sola volta, in coppa, ma non era in una formazione attendibile. E’ davvero competitivo: ha un’ottima difesa e capitalizza il minimo errore. Si merita il primo posto, ma il campionato è lungo, c’era ancora tanta strada, per noi e per loro". Bresciani ha due assenze ma di peso, l’attaccante Negri e il centrale difensivo Marcolini. "I campionati si vincono dalla difesa – sostiene il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – La Comacchiese ne è l’esempio lampante: due anni fa salì in Eccellenza con solo 14 gol incassati. Il cambio di allenatore ha fatto bene ai rossoblù, in più si tenga conto che dispone di un organico superiore al nostro. Il bilancio con la Comacchiese negli ultimi anni ci conforta, ne abbiamo vinti di più, però si vive di presente". Ad Argenta il Consandolo riceve l’Osteria Grande, seconda forza del campionato, reduce da un successo rotondo a spese della Portuense. Andrea Dirani teme la forza d’urto dei bolognesi: "L’ho sempre ritenuta tra le più forti del girone: oltre a disporre di un gruppo consolidato da anni di lavoro comune, può disporre di elementi di categoria superiore. Proveremo a creare loro dei problemi". La vittima dei bolognesi domenica scorsa, la Portuense, riceve il Solarolo, squadra romagnola dove ha operato di recente il nuovo allenatore Paolo Mariani. "A Osteria abbiamo tenuto solo un tempo – ricorda il nuovo allenatore rossonero – siamo andati sotto per un errore individuale, gli altri due sono arrivati nel finale e non fanno testo". Rispetto a Osteria tornano a disposizione Sorghini e Sorrentino in difesa, indisponibili Grazia e Ferrari. In casa infine anche il Casumaro, che se le vedrà col Trebbo. "Dobbiamo essere più concreti rispetto a domenica scorsa – dice il direttore generale Fabio Montosi – Sono ottimista, ho visto la squadra in ripresa dopo il mini ciclo di quattro sconfitte consecutive". Rientra Nicoli dalla squalifica, ancora fuori Ginesi.

Franco Vanini