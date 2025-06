Superlega: Borgorosso, Moretti/Marechiaro e Atletico Costa trionfano al Paolo Mazza

Borgorosso, Moretti/Marechiaro e Atletico Costa sono le ultime vincitrici nelle finali Superlega al ‘Paolo Mazza’. Nella giornata di domenica il programma è iniziato con la partita dei ‘ragazzi speciali’ Casa & Lavoro e Format asd, poi la premiazione del capocannoniere calcio a 11 over 35 serie A e B. A seguire le finali, che hanno visto il dominio delle formazioni ferraresi su quelle polesane.

Nell’ordine categoria calcio a 11 over 35 serie B Polisportiva Biancoazzurra contro Moretti/Marechiaro, netta vittoria di quest’ultima con il punteggio di 4-1. Nella categoria calcio a 11 over 35 serie A, partita combattuta tra Borgorosso contro Umbertiana, finita in parità 2-2. A decidere la formazione vincitrice i caldi di rigore, più preciso il Borgorosso che ha la meglio per 6-4. Poi la premiazione del capocannoniere calcio a 11 girone est.

Ultima partita della categoria calcio a 11 dilettanti serie A1, Atletico Costa contro Umbertiana, con vittoria della prima per 1-0. Una tre giorni di calcio amatoriale del progetto ‘Superlega Uisp-Csi Ferrara’. che ha richiamato centinaia di persone sulla tribuna adibita al pubblico, soddisfazione per Uisp-Csi Ferrara: "Le finali al Paolo Mazza si sono confermate un momento di festa del calcio amatoriale, oltre richiamare persone sugli spalti. Un ringraziamento a tutti colo che si sono adoperati per la buona riuscita di quest’appuntamento".

Mario Tosatti