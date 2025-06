Superlega Uisp-Csi Ferrara: Avengers FC, Borgorosso e Centese trionfano al 'Paolo Mazza'

Avengers FC, Borgorosso e Centese le prime vincitrici nelle finali Superlega al ‘Paolo Mazza’. Si è svolta la prima giornata del progetto ‘Superlega’ Uisp-Csi Ferrara’ in collaborazione della Spal e patrocinio del Comune di Ferrara, con le finali iniziate venerdì e che termineranno nella giornata odierna. Primi a scendere in campo nel calcio a 7 (triangolare) Idra Ferrariae, Buccia team e Avengers FC. I risultati delle tre partite: Idra-boccia 2-2 (9-10 dopo I tiri di rigore), Avenger FC-Idra 2-0 e Avengers FC-Boccia 0-0. Quindi è uscita vincitrice la formazione degli Avengers FC. Nelle altre finali, categoria calcio a 11 over 35 ‘cempion lig’ Borgorosso contro Polisportiva Biancoazzurra, con vittoria dei primi per 2-1, ha chiuso la giornata categoria calcio a 11 ‘cempion lig’ con Polisportiva Centese contro Umbertiana, con vittoria della formazione centese per 2-1.

Il programma di oggi: alle 16.15 partita dei ‘ragazzi speciali’ Casa & Lavoro e Format asd, 17.20 premiazione capocannoniere calcio a 11 over 35 serie A e B, 17.30 categoria calcio a 11 over 35 serie B Polisportiva Biancoazzurra contro Moretti/Marechiaro, 19.15 categoria calcio a 11 over 35 serie A Borgorosso contro Umbertiana, 20.40 premiazione capocannoniere calcio a 11 girone est. Ultima partita alle 20.45 categoria calcio a 11 dilettanti serie A1, Atletico Costa contro Umbertiana.

Mario Tosatti