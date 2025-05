Svanito il sogno salvezza. La retrocessione del Lido

A 90 minuti dal termine della stagione è arrivata, purtroppo, la matematica retrocessione del Lido di Camaiore di Daniele Del Chiaro. Dopo una lunga rimonta il sogno è svanito sul campo del Lanciotto, dove i gialloblù sono stati sconfitti per 3-2. Vani i centri di Palombo e Piciullo. "Abbiamo regalato i primi 35’, poi siamo venuti fuori ma sotto 2-0 era ancora più complicato. In una partita fondamentale non abbiamo fatto bene. Per quello che si è visto il risultato è giusto", commenta Del Chiaro. Chi non aveva problemi di classifica, invece, erano Pietrasanta e Capezzano Pianore. Il Pietrasanta cade 4-3 sul campo del già retrocesso Porcari. Vana la doppietta di Pelucchini, che si aggiunge al centri di Gerini. "Abbiamo meritato la sconfitta - ammette Luigi Troiso -. Eravamo stanchi, da questa lunga rincorsa fatta di 12 risultati utili consecutivi. Rimane una grande stagione, al primo anno nei regionali dopo la promozione, in cui abbiamo fatto crescere tantissimi ragazzi. L’unico rammarico sta nel fatto che con le ultime 3 in classifica abbiamo perso 14 punti, tutti punti che ci avrebbero permesso di lottare per la vittoria del campionato".

Con la rete di Pighini il Capezzano Pianore, invece, passa sulla Csl Prato 1-0. "Buon finale di stagione, in cui i ragazzi si stanno divertendo" dice Gianluca Di Cola.

Sergio Iacopetti