Svolta al Sansepolcro: è Brizzi il presidente

di Claudio Roselli

Un nuovo presidente, una vice donna e anche un altro nuovo giocatore nell’intenso giovedì vissuto dal Vivi Altotevere e concluso con un gradevole incontro assieme alla stampa locale, quale occasione per lo scambio degli auguri. Marcello Brizzi, 51enne imprenditore biturgense, è colui che sostituisce alla presidenza della società il dimissionario Giorgio Lacrimini, che aveva preannunciato di voler ritirare le proprie quote e che invece (a sorpresa, è il caso di dire) rimane all’interno del consiglio di amministrazione. L’assemblea dei soci ha quindi preso atto delle dimissioni presentate dallo stesso Lacrimini lo scorso 17 ottobre e ha espresso gratitudine nei suoi confronti. Il consiglio direttivo ha inoltre proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Brizzi avrà quale vice (altra grande novità) un volto femminile: quello di Elisa Boncompagni, assieme a Giuliano Testerini. Il consiglio di amministrazione è invece composto da Marco Patata, Roberto Giorni. Il già ricordato Lacrimini, Claudio Cherubini e Sergio Boncompagni. La società ha infine reso noto che lunedì 18 dicembre alle ore 21, nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi, si terrà un’assemblea pubblica aperta a cittadini, tifosi e all’intera comunità, nella quale verranno illustrati gli obiettivi futuri della società.

"Cercheremo di salvare a tutti i costi il e anche i tre ‘senatori’ della squadra, Essoussi, Ferri Marini e Gorini, mi hanno chiamato nei giorni dicendo che vogliono fare l’impossibile per ottenere questo obiettivo – ha detto Brizzi – Ringrazio l’ex presidente Lacrimini per il gesto di generosità: voleva andare via ma alla fine è rimasto all’interno del Cda".

E passiamo all’aspetto tecnico: dopo il portiere Davide Di Stasio, dal mercato di dicembre è arrivato il fantasista Pietro Orlandi, classe 2000, il quale vanta un curriculum di esperienze calcistiche diversificate che lo hanno portato a maturare sia a livello giovanile che in competizioni di rilievo. Originario di Perugia, Orlandi ha trascorso l’intera carriera giovanile nel Grifone, dimostrando ottime qualità tecniche che lo hanno portato alla convocazione nella Coppa Italia di Serie B. Reduce da una breve esperienza al Favl Cimini, lo scorso anno Orlandi ha vestito la maglia del Lama, in Eccellenza umbra. In precedenza, ha giocato in serie D con le squadre di Foligno, Cannara e Città di Castello, mostrando la sua abilità di jolly offensivo. Siamo ora in attesa delle altre pedine preannunciate.