Talkshow e premiazioni. Quattro giornate dedicate alla Rondinella

Da domani a domenica il Circolo ricreativo di Pozzolatico ospiterà "La Rondinella con le Stelle", un evento di 4 giorni dedicato allo sport. Ogni sera dalle 18, ci saranno incontri, talk, spettacoli, concerti e premiazioni. Alle 19:30, cena all’aperto e festeggiamenti con le "Delizie di San Frediano 1890". L’iniziativa, promossa dalla Rondinella, mira a rafforzare lo spirito di squadra anche fuori dal campo, come sottolineato dal presidente biancorosso Lorenzo Bosi (foto).

Domani, dalle 19 alle 21, serata inaugurale con i talenti del calcio toscano con l’evento "I Giovani d’Oro 2025 di Calciopiù" in diretta su Radio Firenze Viola. Alle 21, verrà presentata l’edizione 2025/26 dell’Almanacco del Calcio Toscano. Venerdì 6, festa con ApeRTV38 "Il Salotto Viola", un aperitivo in diretta su RTV38: dalle 20 alle 20.30 il meglio del cabaret fiorentino. Sabato 7 serata dedicata al racconto dello sport fiorentino con l’Aperitivo Talk "Firenze e lo sport Oltrarno", condotto da Roberto Vinciguerra. Domenica, giornata "tutta in festa" dedicata interamente alla Rondinella.

G. Puleri