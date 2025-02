Tanta rabbia da smaltire: "Serviva prima del match"

Dalle sconfitte si traggono insegnamenti. E in vista della difficile trasferta di Sassari, dal ko col Carpi il Pontedera deve aver preso gli errori commessi, per non ripeterli dopodomani. Errori che il direttore sportivo Moreno Zocchi analizza così: "Purtroppo la partita di sabato la rabbia l’ha lasciata dopo e non prima di essere giocata. Vista la sconfitta dell’andata, che costò 4 giornate di squalifica di Italeng, dovevamo arrivare arrabbiati alla partita. Se così fosse stato non avremmo perso, invece ora siamo qui ad essere arrabbiati dopo: è una cosa che non ci possiamo permettere".

Il direttore prova a dare una spiegazione: "Sarebbe assurdo dire di aver avuto la pancia piena (i granata arrivavano da tre successi, ndr), però in campo si è vista una determinazione minore rispetto alle ultime gare. Sono tuttavia convinto che contro la Torres non sarà così, perché negli ultimi 3-4 mesi ci è capitato di vincere una partita 5-1 (con la Spal, ndr) e poi perdere quella dopo 5-1 (a Rimini, ndr), di vincere 3 partite di fila e poi di perderne una in modo inaspettato come quella con il Carpi. Ma forse era proprio perché ormai eravamo convinti, sbagliando, di poter lottare per i play off e di essere usciti dai play out. Invece è dimostrato che non è assolutamente così, e i punti che devi fare da qui alla fine valgono per salvarti. Poi, se saremo bravi possono valere anche per qualcos’altro, ma i prossimi 10-11 punti servono per raggiungere la salvezza".

Secondo Zocchi la soglia-sicurezza si trova a quota 43 punti, nonostante la certa penalizzazione di 4 punti alla Lucchese, che farà scendere il quintultimo posto a 25 punti (il Pontedera ne ha 33, ndr) con 11 partite da disputare: "La penalizzazione della Lucchese, che sta lottando per i nostri stessi obiettivi, è qualcosa che sicuramente cambia la classifica. Dispiace per questa società gloriosa e per dei ragazzi che stano lottando per un traguardo, purtroppo non sono cose belle. Però non dobbiamo sperare nelle disgrazie altrui per salvarci, sarebbe una cosa gravissima".

"E comunque – conclude il diesse del Pontedera - non so se questa penalizzazione abbasserà la quota salvezza. Ho guardato gli altri anni e ho visto che servono 42-43 punti. Poi magari arrivarci quest’anno significa riuscire a salvarsi anche per la distanza sulle squadre che invece devono fare gli spareggi (se il distacco è maggiore di 8 punti i play out non si giocano, ndr), quindi credo che 43 punti saranno sufficienti per essere salvi".

Stefano Lemmi