Tanti gol. Franca fa sorridere l’Urbania allo scadere. Per la Sangiustese è un’altra occasione persa

SANGIUSTESE

2

URBANIA

3

SANGIUSTESE (3-5-1-1): Monti; Morresi (1’ st Del Brutto), Sabatini, Vieira (24’ st Monachesi); Calcabrini (1’ st Lattanzi), Gaspari (29’ st Palmieri), Trillini, Tombolini, Sfasciabasti (43’ st Del Gobbo); Tulli; Handzic. A disp.: Cingolani, Forte, Sauchelli, Formentini. All. Giandomenico.

URBANIA (4-1-4-1): Urbietis; Nouri, Mistura, Dal Compare, Sema (17’ st Salvi); Marengo (45’ st Aluigi); Zingaretti, Catani (32’ st Giovannelli Fraternali), Carnesecchi, Paszynski (39’ st Franca); Nunez. A disp.: Stafoggia, Lani, Cantucci. All.: Omiccioli.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Reti: 15’ Paszynski, 38’ Zingaretti, 45’ e 47’ pt Handzic (rig), 41’ st Franca.

La sconfitta della Sangiustese è un’occasione persa in un turno in cui solo l’Azzurra Colli fa punti tra le squadre in lotta per la salvezza. Ma c’è anche da dire che contro l’Urbania la Sangiustese deve rinunciare forzatamente ai difensori Omiccioli, Sopranzetti, Pigini e Marini.

Inizio in salita per i rossoblù: al 15’ Paszynski su errato disimpegno di testa batte Monti. È bravo Urbietis al 26’ a negare la gioia del gol a Tombolini. Al 38’ l’Urbania raddoppia con Zingaretti che manda il pallone nell’angolino lontano. La Sangiustese nel finale pareggia i conti su rigore: il primo assegnato al 45’ per atterramento di Tulli e il secondo al 47’ per il fallo su Calcabrini, in entrambe le circostanze Handzic fa centro.

Nella ripresa la gara è piacevole e quando il pareggio sembra il risultato finale arriva il gol di Franca al 41’ dopo una serie di rimpalli. Da segnalare che Vieira è uscito per un scontro di gioco: ha preso un colpo alla testa e per precauzioni è stato portato all’ospedale per accertamenti.