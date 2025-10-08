Tarros a secco di punti. "Battuti per nostri errori. Non facciamo drammi»

Due partite, zero punti. Il bel precampionato resta un effimero ricordo mentre la realtà nuda e cruda del campionato impone alla Tarros Spezia di dover immediatamente cambiare rotta già da domenica prossima se vuole puntare ad entrare nelle prime 8, quando andrà a Firenze ospite dell’Olimpia Legnaia, ferma a sua volta sul fondo della classifica. La stagione di B Interregionale è appena iniziata, certamente, ma è chiaro che non si possono lasciare altri punti sul terreno ed essere così invischiati in una spirale pericolosa soprattutto per l’aspetto mentale. Il match contro Borgomanero, perso dopo un supplementare dopo essere riusciti a risalire da -20 nell’ultima frazione, se non altro conferma quanto questa squadra abbia carattere e voglia di reagire alle avversità insite in ogni partita.

Poi però c’è da analizzare anche gli errori, tanti, troppi, di canestri anche semplici da sotto canestro, o su tiri aperti specialmente nei primi 20’ di gioco. Ma c’è di più: bisogna ripassare certi fondamentali come il taglia-fuori la cui poca applicazione, a maggior ragione contro una squadra che fa anche dell’atletismo la propria ragione nel giocare a pallacanestro, ha portato Borgomanero a giocare molti extra possessi. I numeri nudi e crudi offrono letture ben precise: al 30° la differenza di rimbalzi è abissale, 23 contro 38, un’enormità. Un aspetto dunque su cui coach Gabriele Ricci e i ragazzi dovranno necessariamente lavorare in allenamento.

"Sì, mi tengo la reazione– conferma Maurizio Caluri, direttore sportivo della Tarros – figlio del carattere di una squadra che non molla mai. Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento finale, sebbene in tutta onestà devo dire che Borgomanero ha grossi meriti: una squadra di giovani talentuosi che hanno anche nell’atletismo una delle proprie qualità. Poi è ovvio – conclude Caluri – che ci sono anche i nostri errori. Ora nessun dramma, siamo all’inizio del campionato, ci manca anche un lungo che speriamo quanto prima di trovare sebbene non sia facile a campionato in corso". Risultati 2ª giornata: Costone Siena-Olimpia Legnaia 58-49, Crocetta Torino-Arezzo 79-71, San Miniato-GranTorino 87-67, Junior Casale-Genova 83-74, Tarros-Borgomanero 93-96 dts, Cecina-Virtus Siena 69-82, Lucca-Empoli 84-68. Riposa: Mens Sana Siena. Classifica: Lucca, San Miniato, Costone Siena e Virtus Siena punti 4; Empoli, Mens Sana Siena, Crocetta Torino, Cecina, Borgomanero e Junior Casale 2; Genova, Olimpia Legnaia, Tarros Spezia, Arezzo e GranTorino 0. Prossimo turno: GranTorino-Costone Siena, Genova-Lucca, Arezzo-Cecina, Olimpia Legnaia-Tarros Spezia, Borgomanero-Mens Sana Siena, Virtus Siena-San Miniato, Empoli-Crocetta Torino. Riposa: Junior Casale.

Gianni Salis