"Tarros Sarzanese e Don Bosco Spezia: Pareggio senza Reti nel Derby"

tarros sarzanese

0

Don bosco spezia

0

TARROS SARZANESE: Blandi, Lucchi, Milone (85’ Negri), Musetti, Casciari, Neri, Mannelli (59’ Tedoldi), Fabiani (73’ Caleo), Valesi, Tivegna (80’ Luca), Tonazzini (67’ Fagandini). All. Calise.

DON BOSCO SPEZIA: Ciardi, Antonelli (75’ Vargas), Adami, Pesare, Boggio, Giordano, Cuccolo, Campagni (68’ Morettini), Berti (46’ Di Muri), Santunione, Sbarra. All. Bastianelli.

Arbitro: Vranich di Genova (Simoncini di Spezia e Nicastro di Genova)

SARZANA – Nella conta dei rimpianti il pareggio è decisamente il risultato più che giusto. Nel derby disputato allo stadio ’Miro Luperi’ le occasioni per vincere le hanno avute infatti entrambe le formazioni e così nel pareggio senza reti vanno aggiunte anche le recriminazioni per una frazione di gioco per parte anche senza nessun rete all’attivo.

A un primo tempo di marca spezzina, ha fatto seguito la risposta dei sarzanesi che si sono resi pericolosi con un paio di occasioni dei nuovi entrati Fagandini e Tedoldi che hanno ritardato la conclusione in ottima posizione ma nel finale dell’incontro il Don Bosco Spezia su azioni di contropiede ha avuto qualche guizzo per far male ai rossoneri che non hanno replicato la prestazione della domenica precedente che ha riacceso l’entusiasmo dopo qualche passaggio a vuoto preoccupante.