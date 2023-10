Tarros Sarzanese vince a Bogliasco, Magra ok al 90’

La Tarros Sarzanese graffia e finalmente torna alla vittoria. I rossoneri di mister Simone Calise hanno messo fine a un momento non certo felice nel campionato di Promozione andando a prendersi la vittoria 2-0 sul difficile campo del Bogliasco. L’ex capolista sembra aver quindi perso lo smalto di qualche settimana fa e ha incassato la doppietta vincente nel corso del primo tempo. Rossoneri a segno con Tivegna e Valesi in una gran prima parte del match per poi difendersi con ordine nella ripresa portandosi così a casa tre punti preziosissimi sia per il morale che per la classifica. La settimana difficile per il Magra Azzurri si è risolta all’ultimo minuto della sfida casalinga contro la Sampierdarenese 2-1. Il Magra Azzurri è passato dalla sconfitta nel derby di Levanto, all’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori e soprattutto alle dimissioni del direttore sportivo Marco Giannarelli e dal direttore tecnico Alessio Mezzani. Giannarelli è arrivato in estate nel club che lo ha visto in passato anche nelle vesti di calciatore affiancando proprio il collega già da un paio di stagione impegnato nel ruolo dirigenziale. Ma Il rapporto si è già concluso salvo clamorosi colpi di scena. Ecco che la sfida contro la Sampierdarenese rappresentava un importante test per i ragazzi diretti dal tecnico Giovani Putti. Traversa degli ospiti in chiusura del 1° tempo ma in apertura di ripresa Pannone su assist di Mameli ha insaccato. Gli ospiti hanno fissato il momentaneo 1-1 con Cadenasso ma proprio all’ultimo tuffo Ballani ha messo dentro il gol della vittoria.

In parità 1-1 la sfida tra Canaletto e San Desiderio: i canarini reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia hanno segnato il vantaggio con Natale ma sono stati ripresi dai genovesi. E’ finita 1-1 la sfida tra il Rapallo Ruentes e il Cadimare risolta dal botta e risposta tra Chavez e Di Vittorio. Per i cadamoti di mister Baudone è comunque un buon punto.

Infine il Vallescrivia ha espugnato 4-2 il campo del Little club James.

Massimo Merluzzi