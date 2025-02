Tartaglione cala il poker. A 35 anni col Solaro è il re della Promozione

Ne bastano tre di gol per portarsi a casa il pallone della partita. Davide Tartaglione però è uno che ha sempre esagerato in carriera se si parla di marcature, in un solo campionato ha provato a segnare 25 volte, era la stagione 2017/18 in Promozione e la maglia era quella dell’Uboldese. Oggi indossa quella dell’Universal Solaro, in agosto taglierà il traguardo dei 35 anni ma di fare male alle difese avversarie non si è mai stancato. Quest’anno è già a quota 15 segnature, è il secondo cannoniere del girone A di Promozione e domenica ha fatto gli straordinari perché al Valle Olona ne ha segnati addirittura quattro.

Ha calato il poker, come si suol dire. La sua squadra però è lontana dalla vetta occupata dalla Baranzatese, la nuova società di Paolo Di Nunno.

Per i giallorossi, oggi quarti, la prospettiva più rosea si chiama playoff.

Ro.San.