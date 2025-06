Tau Altopascio e Simone Venturi si separano: ufficiale l'addio dell'allenatore

Era nell’aria. Lo avevamo anche anticipato. Le strade del Tau Altopascio e di Simone Venturi si separano. Adesso è ufficiale. Ne fornisce notizia il club amaranto.

"La società – si legge nella nota – comunica che, con il termine della stagione sportiva, si interrompe di comune accordo il rapporto di collaborazione con l’allenatore della prima squadra, Simone Venturi. Un percorso durato due anni intensi e ricchi di soddisfazioni, durante i quali mister Venturi è stato il fulcro di un progetto tecnico ambizioso, capace di condurre la squadra a risultati di assoluto rilievo e di contribuire in maniera significativa alla crescita dell’intero movimento amaranto. La società desidera, quindi, ringraziare Simone Venturi per il grande lavoro svolto, per la professionalità e la passione dimostrate giorno dopo giorno, dentro e fuori dal campo. A lui vanno i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali". Fin qui la classica nota della società.

Per il board dirigenziale altopascese, dunque, Venturi aveva terminato il ciclo alla guida della prima squadra. Due stagioni di altissimo livello. Nella prima, play-off conquistati con 58 punti e finale persa con il Grosseto. Nella seconda, in testa alla classifica fino a Natale, dopo le prime 8 vittorie consecutive, come si ricorderà, 63 punti e altra finale play-off, persa, stavolta, con il Ravenna. Ma anche terzo miglior attacco e seconda miglior difesa e con una serie notevole di infortuni all’inizio del girone di ritorno. Il bilancio totale di Venturi alla guida del Tau è di 35 vittorie, 22 pareggi e 15 ko nelle due annate, play-off compresi.

Adesso il direttore sportivo Maneschi deve ufficializzare quanto prima il nuovo tecnico. Tra i papabili a sostituire Venturi, Ivan Maraia, che ha guidato Pontedera e Lucchese.

Massimo Stefanini