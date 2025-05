Tau Altopascio in finale play-off: Rinaldini ribalta il Lentigione

Lentigione 1 Tau Altopascio 2

LENTIGIONE (4-3-3): Gasperini; Sabba, Capiluppi, Pari, Nanni; Cavacchioli, Lombardi (24’ st Maggioli), Battistello; Alessandrini (34’ st Manco), Bonetti (34’ st Grammatica), Nappo (1’ st Pastore). (A disp.: Delti, Gobbo, Babbi, Bocchialini, Mordini). All.: Cassani.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella; Sichi, Biagioni, Meucci, Zanon; Bernardini, Atzeni (30’ st Rosselli), Carcani (25’ st Negro); Rinaldini; Lombardo (40’ Barsi), Motti (15’st Andolfi). (A disp.: Pierallini, Ivani, Belluomini, Manetti, Bartelloni). All.: Venturi.

Arbitro: Polizzotto di Palermo.

Reti: 32’ st Battistello; 34’ st e 36’ st Rinaldini.

BRESCELLO - Impresa del Tau che ha battuto domicilio il favorito Lentigione ed ha, così, conquistato la la finale dei play-off. Contro la terza forza del campionato per gli amaranto è stata una partita non facile, visto che gli uomini di Simone Venturi sono stati costretti ad una rimonta nel finale, ribaltando nello spazio di un paio di minuti un risultato che si era sbloccato appena poco prima.

E’ stata una gara quanto mai combattuta, con le due squadre che si sono a lungo equivalse sul piano della manovra ed anche del gioco, senza particolari tatticismi. Alla lunga, tuttavia, gli altopascesi hanno meritato il successo in virtù di una maggior convinzione ed anche di una miglior tenuta atletica e fisica. Poi c’è stato il guizzo di Battistello che ha beffato Cabella ed ha portato avanti il Lentigione. Sembrava poter essere l’episodio della svolta in favore della squadra di casa e, invece, dall’altra parte si è scatenato Rinaldini che ha vissuto in questa gara la sua giornata di gloria, realizzando una doppietta che ha trascinato il Tau ad un successo che rende ancora più prestigioso il cammino di una squadra che ha strabiliato nel corso della stagione.

Sino a quel momento il Lentigione aveva avuto un paio di occasioni nel primo tempo, con lo stesso Battistello e con Alessandrini, mentre, nella ripresa, era stato ancora lo stesso Battistello ad impegnare Cabella. Il Tau – che per questa gara è stato costretto a rinunciare agli squalificati Bongiorni e Bruzzo – , aveva, tuttavia, creato alcuni pericoli alla porta difesa da Gasperini con una girata di Rinaldini e, poi, nella ripresa, lo stesso attaccante non aveva trovato la coordinazione in un’altra occasione, facendo sfumare l’opportunità. Anche se, poi, è diventato lui il protagonista assoluto.

Il Tau, quindi, può continuare a sognare e tornerà in campo per la finale play-off domenica prossima. Ci sono tutte le condizioni per poter vivere un’altra giornata di gloria, considerando che la squadra ha dimostrato di essere arrivata a questo punto della stagione in una condizione ancora apprezzabile.