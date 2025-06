Tau Altopascio: Ivan Maraia possibile sostituto di Venturi, focus su budget e ringiovanimento

Qualora Simone Venturi non dovesse prolungare la propria permanenza al Tau Altopascio, il club amaranto potrebbe rivolgersi a Ivan Maraia (foto). L’ex tecnico di Pontedera e Lucchese in serie "C", ha anche esperienza nel campionato di quarta serie. E’ stato notato diverse volte in tribuna a vedere il Tau. Ma questo significa poco. L’indiscrezione sul nome di Maraia circola in questi giorni, anche se Venturi deve ancora terminare di confrontarsi con i dirigenti amaranto. Il nodo, come già anticipato, è il budget che il club ha intenzione di investire nella stagione 2025-2026.

L’obiettivo, già dichiarato, è quello di ringiovanire progressivamente la "rosa". Rinaldini si è già accasato al Forlì in "C"; Motti sceglierà la terza serie e il miglior offerente, visto che piace a molte società; Andolfi accostato al Livorno. Il direttore sportivo Giovanni Maneschi dovrà scovare profili interessanti, a costi contenuti. Il mercato, poi, entrerà nel vivo per la costruzione della squadra. Ma per questo ci sarà tempo.

Tra l’altro si ipotizza che il Tau, con Camaiore, Seravezza e Viareggio, possa far parte di un nuovo cambiamento di girone. Gli amaranto potrebbero finire nel girone "A", con le liguri e le piemontesi.

Massimo Stefanini