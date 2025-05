La Pistoiese cade con il Tau: 2-1. Ai playoff il Ravenna

Altopascio (Lucca), 11 maggio 2025 – La Pistoiese chiude con una sconfitta, 2-1, sul campo del Tau il campionato di serie D: in virtù di questo risultato, scende al quinto posto della classifica del girone D con 61 punti, superata proprio dalla squadra lucchese, quarta a quota 63. Ai playoff affronterà il Ravenna, secondo classificato; l’altra sfida sarà tra Lentigione e Tau Altopascio. Gara piena di episodi quella di Altopascio: si pensi soltanto alle 3 espulsioni, una nelle fila dei padroni di casa e due in quelle arancioni.

Sono i lucchesi a passare in vantaggio al 16’: segna l’ex Biagioni, che buca Cecchini con una precisa inzuccata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione della Pistoiese non è veemente, tutt’altro: la manovra della formazione allenata da Alberto Villa è lenta e prevedibile ed è il Tau a farsi preferire, anche in fatto di conclusioni a rete. Nel tempo di recupero, gli uomini affidati all’ex arancione Simone Venturi raddoppiano: pregevole traversone di Zanon, Meucci anticipa tutti e con un potente colpo di testa batte l’estremo difensore orange.

Piove sul bagnato a inizio secondo tempo per gli arancioni, che dopo un paio di minuti perdono uno dei loro uomini migliori, Maldonado, reo di un intervento scomposto su Zanon: secondo cartellino giallo e Pistoiese in dieci unità. Da questo momento in poi, paradossalmente, la Pistoiese gioca meglio. Al 27’, sempre su azione di corner, Mazzei svetta più in alto di tutti e riapre la partita: 2-1. Nel finale di gara, c’è spazio per altre emozioni.

Al 45’ Andolfi va via sulla sinistra e Mazzei lo ferma con le cattive: fallo da ultimo uomo e secondo rosso per la Pistoiese. Poco dopo, cacciata dal terreno di gioco anche per Bruzzo nel Tau. E ora? L’occasione di rifarsi è il playoff con il Ravenna. Vedremo se la compagine pistoiese saprà mettere in campo concentrazione massima e ferrea determinazione.

Tabellino

TAU ALTOPASCIO – PISTOIESE 2-1

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Pierallini; Sichi (32’ st Bartelloni), Biagioni (25’ st Negro), Meucci, Zanon (19’ st Bruzzo); Lombardo, Bernardini, Atzeni (19’ st Ivani); Rinaldini (32’ st Barsi); Motti, Andolfi.

A disposizione: Azioni, Belluomini, Carcani, Grossi.

Allenatore: Venturi.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Accardi, Mazzei, Bertolo; Diodato (25’ st Stickler), Basanisi (22’ st Greselin), Maldonado, Boccia (11’ st Grilli), Kharmoud (40’ st Giometti); Simeri (11’ st Sparacello), Pinzauti.

A disposizione: Mosti, Donida, Maloku, Polvani.

Allenatore: Villa.

ARBITRO: Vincenzi di Bologna.

MARCATORI: 16’ Biagioni, 46’ pt Meucci; 27’ st Mazzei.

NOTE: giornata serena. Espulsi: Maldonado al 2’ st, Mazzei al 44’ st, Bruzzo al 47’ st. Ammonito Biagioni. Angoli 2-2. Recupero 0’, 5’.