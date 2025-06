Tau Altopascio: sfida decisiva contro Montebelluna per Under 15 e Under 17

Domenica 8 giugno, alle ore 16, due impegni fondamentali per le giovanili del Tau Altopascio. Entrambi contro il Montebelluna, compagine storica della provincia di Treviso che ha dato, tra l’altro, i natali all’ex attaccante di Inter, Milan, Torino e Juventus (per ricordare le principali) e della Nazionale, Aldo Serena che debuttò a San Siro nel 1978, in un Inter-Lazio 4-0, segnando il suo primo gol in serie "A".

Gli Under 15, "Giovanissimi", affronteranno in casa il team veneto nel triangolare che vede protagonista anche la compagine sarda del Sassari che, nella circostanza, riposerà. Il primo obiettivo, che era quello del superamento del primo triangolare, è stato raggiunto: con entrambe le categorie il club amaranto è tra le prime sei squadre in Italia. Adesso c’è uno step ancora più impegnativo per le squadre dei tecnici Federico Gandini e Marco Vannini. Sì, perché anche gli Under 17 apriranno in trasferta contro il Montebelluna, società che ha vinto diversi titoli italiani, mentre riposerà, come terza, il Lascaris, altro club tra i primi in Italia a livello giovanile.

Quindi un doppio confronto con il Montebelluna, sia per gli Under 15 (in casa), sia per gli Under 17, in terra veneta. Poi entreranno in scena le squadre che riposeranno domenica. Le vincenti dei triangolari si affronteranno per lo scudetto tricolore.

Mas. Stef.