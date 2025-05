Tau Altopascio sfida la Pistoiese: Venturi punta sul modulo 4-3-1-2

Per tentare di acciuffare il quarto posto il Tau Altopascio si affida alle proprie certezze. Sarà ancora una volta il 4-3-1-2 il modulo scelto da Simone Venturi per affrontare la Pistoiese nella sfida odierna del Comunale. Un match a cui i padroni di casa arrivano reduci da un solo successo nelle ultime otto giornate, mentre la vittoria in casa manca addirittura dallo scorso gennaio. Una flessione nei risultati che ha portato gli amaranto a scivolare in quinta posizione, dopo una prima parte di stagione nel quale Meucci e compagni avevano anche occupato la vetta per diverse settimane.

Le principali indicazioni di formazione sono rappresentate dall’assenza dell’attaccante Matteo Bongiorni, squalificato, mentre è a rischio per un piccolo problema fisico il portiere Matteo Cabella. Nel caso in cui il classe 2006 non riuscisse ad essere della partita, al suo posto giocherà il vice Azioni (‘04) e un’altra quota dovrà essere inserita in campo. In tal senso, il candidato numero uno è il centrocampista Bartelloni, che andrebbe a ricoprire la casella di trequartista. Negli altri reparti non dovrebbero esserci invece troppi dubbi. In difesa agiranno Barsi, in ballottaggio con Sichi, e Zanon sulle fasce, con Biagioni e Bernardini da difensori di centrali, mentre in mediana spazio a Manetti, Meucci e Bruzzo. Rinaldini è favorito per il posto da trequartista. In attacco, Andolfi avrà il compito di assistere l’intoccabile Motti.