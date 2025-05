Tau Altopascio supera Pistoiese 2-1 e conquista il quarto posto

TAU ALTOPASCIO 2 PISTOIESE 1

TAU ALTOPASCIO: Pierallini, Zanon (21’ st Bruzzo), Biagioni (24’s t Negro), Sichi (32’ st Bartelloni), Bernardini, Meucci, Atzeni (19’ st Ivani), Lombardo, Rinaldini (31’ st Barsi), Andolfi, Motti. All.: Venturi.

PISTOIESE: Cecchini, Accardi, Bertolo, Kharmoud (38’ st Giometti), Simeri (11’ st Sparacello), Basanisi (22’ st Greselin), Boccia (25’ st Donida), Mazzei, Maldonado, Pinzauti, Diodato. All.: Villa.

Arbitro: Vincenzi di Bologna.

Reti: 16’ pt Biagioni, 45’ pt Meucci, 26’ st Mazzei.

Note: espulsi 1’ st Maldonado (doppio gallo), 40’ st Mazzei (rosso diretto), 45’ st Bruzzo (doppio giallo); spettatori: 500 con larga rappresentanza ospite.

ALTOPASCIO - Il Tau ritorna al successo casalingo che mancava dal 24 gennaio: supera la Pistoiese, restituendo il 2-1 orange dell’andata e la scavalca in classifica. Quarto posto finale per gli amaranto che, domenica prossima, nella semifinale play-off, giocheranno a Brescello contro il Lentigione ("bestia nera" sinora), giunto terzo. La Pistoiese, quinta, sarà di scena a Ravenna.

Gara western, il derby di ieri, con tre espulsi, reti ed occasioni. Al 4’ colpo di testa di Boccia, para Pierallini (Cabella infortunato). Poi è un monologo Tau: tap-in vincente sotto misura di Biagioni su sviluppi di un corner al 16’; poi, su lancio di Zanon, Andolfi, tutto solo spreca (18’). Altre chances amaranto con Rinaldini (tiro ribattuto in extremis) e Motti (parata di Cecchini). Al 36’ cross di Zanon e Andolfi, in area piccola, spedisce alto clamorosamente. Ma il raddoppio arriva al 45’, con inzuccata di Meucci.

Nella ripresa doppio "giallo" per Maldonado. Pistoiese in dieci e sotto 0-2. Sembra finita. Gli amaranto insistono e sfiorano il tris con Andolfi che prova un tacco alla Thuram a Barcellona, parato da Cecchini. Mazzei di testa firma l’1-2 al 26’. Si riapre tutto. Motti centra la traversa. Poi gli altri due "rossi": a Mazzei diretto, per fallo da ultimo uomo su Motti, lanciato in contropiede; e a Bruzzo. Ma finisce 2-1 per i padroni di casa.

Massimo Stefanini