Tau Altopascio Under 15 in Sardegna per le final six del titolo nazionale

Trasferta sarda per gli Under 15 del Tau Altopascio, impegnati nelle "final six" che assegnano il titolo nazionale, lo scudetto. Migliori sei distribuite su due gironi; le vincenti dei singoli raggruppamenti disputeranno la finalissima. La formazione amaranto ha pareggiato all’esordio, in casa, contro il Montebelluna per 1-1. Questa mattina, alle 10.30 a Sassari, sul campo del Latte Dolce, compagine che milita in serie "D" come prima squadra, il Tau sfida il Sassari. Vincendo, i ragazzi di Marco Vannini salirebbero a quota 4 in classifica, dopo il pari con i veneti. Decisiva sarebbe, poi, la gara tra Montebelluna e Sassari. Potrebbero trovarsi due squadre a pari merito e, allora, si andrebbe a vedere la differenza reti. Riposa, invece, l’altra squadra targata Tau, l’Under 17. Dopo il successo per 2-1 a Montebelluna, i ragazzi altopascesi attendono il confronto tra i trevigiani e i torinesi del Lascaris. Se la gara tra Montebelluna e Lascaris finisse in parità, al Tau basterebbe, poi, un pareggio per vincere il girone ed approdare alla finalissima.

Mas. Stef.