Tau Altopascio verso il girone A: sfida con Seravezza, Camaiore e forse Lucchese

Dopo il girone "E" nei primi due anni di quarta serie e il "D" nella passata stagione, il Tau Altopascio potrebbe sperimentare il girone "A", insieme a Seravezza e Camaiore e, forse, la Lucchese: bisognerà capire come andrà a finire la vicenda del possibile acquisto del titolo del Ghiviborgo da parte della Pantera che, al momento sembrerebbe sfumare.

Una divisione in tre raggruppamenti delle compagini toscane: quelle costiere (il Tau è, comunque a 40 chilometri dal mare), Prato e Pistoiese che per vicinorietà ed organizzazione logistica delle trasferte, possono avere convenienza a confrontarsi con le emiliane; e poi il gruppone della Toscana interna (Siena, Poggibonsi, Sangiovannese, San Donato Tavarnelle, Montevarchi, Grosseto). Poi, magari, non se ne farà niente; ma, intanto, queste sono le indiscrezioni che filtrano.

Queste sarebbero le avversarie di Meucci e compagni, alcune anche blasonate. Vediamo come potreebbe comporsi il girone. Novaromentin (un nuovo club di Novara che ha già disputato la "D" nella stagione appena terminata), Vado (provincia di Savona, vincitore della prima edizione della Coppa Italia quella vera con le "big", nel 1922), Gozzano (Novara), Lavagnese (Genova), Ligorna (quartiere del capoluogo regionale ligure), Sestri Levante (retocesso dalla "C"), Chisola di Vinovo (Torino), Saluzzo (Cuneo), Sanremese, Asti, Derthona (il club di Tortona), Imperia, Biellese e Valenzana (Valenza Po, la città degli orafi), Celle Varazze (Savona): queste ultime tre salite dall’Eccellenza. A queste si aggiungono Camaiore, Seravezza e Tau.

Se mancasse una squadra, potrebbe essere una ripescata o una lombarda (Vogherese?). O, magari, lo stesso Ghiviborgo visto che la trattativa con il Viareggio è saltata defintivamente e il club ha annunciato che continuerà. O, invece, la Lucchese in sovrannumero, se sarà la Pantera ad acquisire il titolo del team della Valle del Serchio. Staremo a vedere.

Nella stagione 2024-2025 sono state due le compagini della Lombardia nel girone "A": la Vogherese, appunto e l’Oltrepo di Stradella, in un derby tutto pavese.

L’alternativa sarà il girone "D", con le tre lucchesi (o quattro se ci sarà la Pantera) Tau, Seravezza e Camaiore che potrebbero vedersela con Prato e Pistoiese e le emiliane: Lentigione, Cittadella Modena, Imolese, Sasso Marconi e le altre. Non ci sarà la Spal, che rinuncia, dopo tanti campionati di "A", "B" e "C".

Massimo Stefanini