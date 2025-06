Tau Calcio: decisione imminente su Venturi, focus sui giovani talenti

Ancora nessuna decisione sull’allenatore del Tau. Venturi sì o no? Incontro martedì sera con la proprietà da parte del direttore sportivo Giovanni Maneschi. L’obiettivo è abbassare l’età media della squadra, valorizzando alcuni tra i giovani più promettenti. Questo non significa assolutamente che i programmi sportivi deviino dal voler fare una stagione ancora da protagonisti. A fine settimana i dirigenti incontreranno il tecnico Simone Venturi e arriverà la fumata: bianca o nera. Anche in serie "D" sono i procuratori che dettano le strategie: Rinaldini, come da noi anticipato, si è accasato al Forlì.

Per Motti (foto), capocannoniere del girone "D", con 19 reti, c’è la coda come al supermercato il sabato. L’ultima che si è fatta avanti è il Piacenza, ma gli emiliani, pur essendo una piazza blasonata, farà ancora la "D" e il giocatore, a 27 anni, preferisce la categoria superiore. Sempre in "C" il Livorno si è mosso per Andolfi, labronico doc, tra l’altro e che, nella prima squadra cittadina, non ha mai giocato, solo in quelle satellite. Il direttore Maneschi potrebbe tirar fuori l’asso dalla manica, come per Motti nella sessione estiva di mercato 2024 e trovare altri protagonisti. Ma, ora, l’urgenza è avere l’allenatore per il 2025-2026, per pianificare tutto.

Massimo Stefanini