Tau Calcio: Under 15 e Under 17 alle final six per lo scudetto tricolore

Viaggiano forte le giovanili del Tau. Due squadre che si sono qualificate, nelle rispettive categorie, Under 15 e Under 17, per le "final six" che assegnano lo scudetto tricolore. Gli "Allievi" di Gandini (foto) si sono qualificati pareggiando a reti inviolate nella trasferta di Imola. L’Under 15, i "Giovanissimi Elite" di Vannini, nella seconda gara del triangolare ha superato il Forlì per 2-1, qualificandosi, anch’essa per le gare che daranno il responso nazionale. Una si cucirà sulla maglia il tricolore. Curioso notare come anche in questo caso l’avversario sia stato il Forlì che, al contrario della serie "D", dove ha dominato, ha dovuto cedere ai giovani amaranto.

"Avevo detto ai ragazzi che tutto era possibile e abbiamo ribaltato un risultato che sembrava ormai negativo – spiega l’allenatore Vannini – . Non è la prima volta che accade: questo significa che è una squadra con valori notevoli. E’ un orgoglio essere tra le migliori sei d’Italia ed esserci praticamente quasi tutte le stagioni. Non è un exploit estemporaneo. Stiamo lavorando bene, in sinergia con le altre nostre formazioni e con gli altri allenatori che ringrazio".

"E’ uno staff che lavora davvero insieme e penso – chiosa il trainer – che i risultati si vedano".

M. S.