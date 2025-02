Tau, crollo clamoroso. Sconfitto dall’ultima

TAU ALTOPASCIO 0SAMMAURESE 2

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Sichi, Biagioni (28’ st Bartelloni), Meucci, Bongiorni (1’ st Zanon), Bernardini, Ivani (1’ st Atzeni), Bruzzo (38’ st Belluomini), Rinaldini, Carcani (1’ st Andolfi), Motti All.: Venturi.

SAMMAURESE: Pozzer, Masini, Bolognesi, Scanagatta, Sedioli (45’ st Forte), Ferrani, Ravaioli, Maltoni, Gallo (13’ pt Manuzzi), Papa (31’ st Gningue), Mavanga (17’ st Merlonghi). All.: Protti.

Arbitro: Illiano di Napoli.

Reti: 9’ pt Mavanga, 15’ pt Ravaioli.

Note: ammoniti Bernardini, Ivani, Atzeni, Pozzer.

ALTOPASCIO - Come la temperatura di Santa Maria di Leuca ai tempi del colonnello Bernacca. Non pervenuto il Tau nella sua versione più brutta. Impresa della Sammaurese che ottiene la prima vittoria in trasferta. Arrivato ad Altopascio ultimo in classifica, il team di Protti approccia meglio la gara e poi la controlla, sfiorando il tris. Tutto ciò contro un Tau ex capolista e che, in casa, aveva vinto, sinora, 10 partite su 11. Le assenze di Lombardo e Negro non possono giustificare una simile prestazione.

Una giornata storta? Può essere, ma gli amaranto non segnano da oltre 300’ e, su azione, addirittura da Riccione (con lo Zenith il gol era arrivato su rigore). Un punto nelle ultime tre giornate e il primo posto ormai volato via, con il Forlì a +8.

Pronti, via e cartellino giallo a Bernardini. Poi l’uno-due ospite. Al 9’ ottima azione che sfocia nel tiro di Papa, ribattuto da Cabella: il tap-in di Mavanga è facile. Passano 6’ e arriva il bis, grazie a Ravaioli che, appena dentro l’area, lascia partire una rasoiata chirurgica per il raddoppio. In mezzo, l’infortunio a Gallo. E’ un Tau frastornato, povero di idee, imbrigliato, con problemi di impostazione. Ritmo lento: mai impegnato Pozzer. Anzi, al 39’ Ravaioli sfiora il tris, così come Ferrani di testa (grande Cabella) al 5’ della ripresa e come Papa al 16’. Nei secondi 45’ il Tau esercita una netta supremazia territoriale, ma l’unica chance di riaprire i giochi ce l’ha Bruzzo che, dentro l’area piccola, solo, anziché tirare, tenta un assist improbabile e l’occasione sfuma. Game over.

Massimo Stefanini