Tau, da lepre a cacciatore. Deve inseguire le altre

Le capolista se ne vanno. Il primo posto, infatti, dopo il pareggio a Bologna con il Corticella, dista cinque lunghezze. Ma è il distacco, non solo su una squadra, bensì su due. Forlì e Ravenna procedono a braccetto a suon di successi e la differenza è l’unico punticino, senza reti segnate, incamerato dagli amaranto di Altopascio nelle due trasferte di Forlì e Corticella. Il Tau ha racimolato un punto, le due romagnole di testa, nelle ultime due giornate, ben sei. La differenza è tutta qui. Meucci e compagni ci hanno provato, hanno avuto due occasionissime con Andolfi e Rinaldini (il cui tiro è stato respinto sulla linea). Un terzo posto, comunque, ottimo: il ruolo di sorpresa del campionato.

Da un lato c’è il rammarico, perché, adesso, sarà dura rimontare; dall’altro c’è la soddisfazione per aver condotto una stagione eccezionale. Davanti a corazzate del calibro di Pistoiese, Piacenza, Prato, Imolese. Al "Biavati" partita di categoria, con il Corticella che, in casa, si è fatto rispettare da tutti, avendo il terzo miglior reparto offensivo a domicilio e dovendo guadagnare la salvezza diretta, senza passare dai play-out.

La formazione di Venturi dovrà, adesso, guardare solo al proprio rendimento e fare più punti possibili. Ora arriveranno due impegni sulla carta abbordabili, con le due ultime della classe, Sammaurese e Fiorenzuola; ma si tratta di compagini che non dovranno essere assolutamente sottovalutate. Pesano anche le assenze, che saranno abbastanza lunghe, di Lombardo (frattura a una caviglia) e di Negro (problema ad un tendine). Bisogna fare quadrato e resistere, in attesa di tempi migliori.

Preoccupa anche il fatto che, nelle ultime tre sfide, 270 minuti, non è arrivato nemmeno un gol su azione. Solo il rigore contro lo Zenith; poi tabellino in bianco sia a Forlì che a Bologna. Eppure il Tau detiene ancora il secondo miglior attacco del campionato, dopo il Forlì e la seconda miglior difesa. Ma, per il momento, non bastano per il primato.

Si è fermato anche bomber Motti, capocannoniere del torneo, a secco negli ultimi 180’. E’ necessario reagire subito.

Massimo Stefanini