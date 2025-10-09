Tau ko, passa la Pistoiese

TAU ALTOPASCIO 1 PISTOIESE 3

TAU ALTOPASCIO: Zipoli, Soumah (13’ st Carli), Nunziati, Ferrali (31’ st Tordiglione), Bagnoli (19’ st Bouah), Manetti (13’ st Nottoli), Nistri, Vaselli (19’ st Soldati), Del Gronchio, Borracchini, Mocanu. All.: Maraia.

PISTOIESE: Arlanch, Pellegrino, Accardi, Venturini, Alagna (15’ st Russo), Maldonado (14’ st Gennari), Polvani, Rossi, Bastianelli (7’ st Sciortino), Campagna (31’ st Biagi), Diallo. All.: Andreucci.

Arbitro: Moro di Novi Ligure.

Reti: 22’ pt Mocanu; 29’ pt Rossi; 4’ e 46’ st Diallo.

Note: ammoniti Venturini, Soumah, Tordiglione, Biagi; al 12’ pt Alagna per la Pistoiese fallisce un calcio di rigore.

ALTOPASCIO - In porta Zipoli, 16 anni; età media dell’"undici" che ha iniziato la partita: 17,8 anni; debutto del neoarrivato Nunziati; un solo titolare presente dall’inizio: Soumah.

Un Tau "green", infarcito di giovani per risparmiare i titolari in vista del big-match di domenica prossima a Grosseto (si sfideranno due delle tre capolista), tiene testa per un tempo alla quotata Pistoiese (turn-over robusto anche da parte del lucchese Andreucci) e non demerita. Passano il turno gli "orange" che ritorneranno in campo per questa competizione il 22 ottobre.

Dopo una fase di studio, all’11’ il portiere Zipoli viene in contatto con Diallo. L’arbitro in un primo momento lascia correre, ma, dopo averci... pensato un attimo, cambia idea e assegna il penalty che l’ex Lucchese Alagna calcia clamorosamente a lato, pur spiazzando Zipoli. Al 22’, in contropiede, Mocanu prende il tempo a Venturini e, con un lob alla... Nadal, beffa il portiere Arlanch, uscito misteriosamente e abbondantemente dai pali. Al 29’ il pari ospite, con Rossi che risolve una mischia. Poi è Diallo a fallire il vantaggio da distanza ravvicinata. Ospiti che reclamano un secondo rigore e, allo scadere, è Bastianelli a tirare alto da tre metri.

Vantaggio "orange" solo rimandato in avvio di ripresa che fa copia e incolla del vantaggio amaranto (ancora in maglia nera stile Juniorcasale), con un pallonetto vincente in area. La gara rallenta. Il Tau punta sulle ripartenze, la Pistoiese gestisce. Poi la solita girandola di cambi. Tra i padroni di casa entrano anche alcuni titolari. Ma si sta attenti a non farsi male. Al 40’ della ripresa Diallo conclude e salva sulla linea Nunziati.

Il tris pistoiese nel primo dei 5’ di recupero, con tap-in ravvicinato, sempre di Diallo, che firma la sua doppietta.

La formazione di Maraia non ha sfigurato, mettendo in evidenza prospetti interessanti. Ora testa al Grosseto.

Massimo Stefanini