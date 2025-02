Tau: Lombardo e Negro ko. Stagione quasi finita

Lombardo, frattura ad una caviglia; Negro, lesione ad un tendine. Probabilmente stagione quasi finita per loro. Situazione difficile per il Tau, dunque, alla vigilia della gara di Bologna, contro il Corticella che, a sua volta, sarà privo di Brighi e di Cavallini squalificati. Una compagine che ha la peggior difesa del girone, ma, tra le squadre classificate dal nono posto in poi, il miglior attacco: nello specifico il terzo miglior reparto offensivo casalingo.

Il team petroniano è in zona play-out, ma con diverse statistiche positive, come quelle appena enunciate. Si gioca oggi, alle 14.30, allo stadio "Amedeo Biavati" (ex giocatore del Bologna degli anni ’30-’40, campione del mondo nel ’38 e famoso per il "doppio passo").

All’andata finì 4-0 per gli amaranto del capocannoniere Motti, ma, adesso, sarà un’altra musica. I biancocelesti di bomber Rizzi, 8 reti per lui, vogliono l’ennesima salvezza che quasi ogni stagione ottengono, valorizzando i giovani. La formazione altopascese è, adesso, al terzo posto, staccata di tre lunghezze dalla coppia di testa Forlì (ha preso Casadei sul mercato dei giocatori liberi) e Ravenna (che invece ha acquistato Busato dal Venezia). Proverà a rientrare anche la Pistoiese che ha fatto ricorso per l’1-1 con il Lentigione, in quanto il fallo giudicato dall’arbitro punibile con il rigore (che ha dato il vantaggio agli emiliani) non ci sarebbe stato: il giocatore individuato dalla giacchetta nera come autore del fallo si sarebbe trovato a distanza. Siccome è scattato anche il cartellino rosso, è chiaro che l’episodio è stato decisivo. Il direttore di gara avrebbe ammesso l’errore. Su tutto ciò ritorna anche Venturi. "Abbiamo – spiega il trainer – Lombardo e Negro out e per diverso tempo non li avremo. Il Corticella rappresenta un avversario ostico, non solo per le sue qualità, ma anche per il fatto che si entra nel vivo e ogni squadra lotta allo spasimo. Il reclamo della Pistoiese? Allora dovremmo farlo anche noi, ad esempio, per la partita di Forlì. Ci sono state diverse situazioni negli ultimi tempi, non solo nella partita con i romagnoli, che ci fanno pensare. Non ci siamo mai lamentati, non ne abbiamo mai parlato, ma è così. Il club, giustamente, ha un suo stile".

"In settimana – aggiunge Venturi – abbiamo reagito al risultato negativo, consapevoli che solo gli episodi hanno inciso nel ko del “Morgagni”. Meritavamo di più, senza ombra di dubbio. Dobbiamo trasformare questo rammarico in furore agonistico e reagire immediatamente. Dopo i rari ko subiti in questa stagione ci siamo sempre rialzati subito. L’arrivo di Barsi? E’ fondamentale, un talento che ha fatto le giovanili nell’Empoli, ha vinto il campionato in “D” a Chioggia con la Clodiense, dove ha anche esordito in “C”, con qualche presenza nei professionisti ed è importante alla luce degli infortuni che ci sono capitati. Può ricoprire più ruoli".

Massimo Stefanini