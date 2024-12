Tau, Maneschi: "Rinaldini?. Un bomber che ci piace"

"Faremo il possibile per rinforzarci: Questo non significa vincere il campionato, perché dipende da molti fattori; però stiamo lavorando per migliorarci ulteriormente". Giovanni Maneschi, direttore sportivo del Tau Altopascio è chiaro sul mercato. "Rinaldini? E’ un nome che ci interessa, ma non c’è nulla di ufficiale".

Fin qui il dirigente amaranto. Il club valuta anche la possibilità di prendere un giovane, sempre nel reparto offensivo, perché potrebbero esserci delle partenze. Vedremo.

Intanto riprendono gli allenamenti, dopo il pareggio a Ponte a Egola, contro un Tuttocuoio che, in casa, ma non solo, si fa rispettare da tutti. Venturi aveva ammonito tutti alla vigilia. Un match da prendere con le molle e così è stato. Considerando l’iniziale svantaggio (prima volta che gli amaranto rimontano in campionato) di Di Natale, il pareggio ci può stare per i fautori della tesi del bicchiere mezzo pieno; meno per quelli che avrebbero voluto il successo, dopo che i conciari sono rimasti in dieci per l’espulsione di Veron. Di certo c’è che la formazione di Altopascio non vince in trasferta da quattro partite: da fine ottobre, nel recupero di San Mauro di Romagna, ultimo in classifica. In queste quattro gare (Progresso, Cittadella, Ravenna e Tuttocuoio), è arrivata solo una rete, a Ponte a Egola, appunto, su rigore, con Motti, arrivato a quota 9.

Il Tau, da miglior reparto offensivo, è, adesso, soltanto il quarto attacco del torneo. Altra certezza è quella relativa al fatto che il primato è salvo, ma in coabitazione con un Forlì superlativo che ha sbancato Pistoia: per i romagnoli è il quarto successo consecutivo, con il 6-1 rifilato al Piacenza e il 3-1 fuori casa contro lo stesso Tuttocuoio. Mancano due gare alla fine del girone di andata prima della sosta natalizia. Domenica prossima arriva, al "Comunale" di via Rosselli, un Piacenza che ha battuto il Riccione, ma che si trova ai confini della zona play-out, quando, invece, avrebbe dovuto essere tra le favorite per il successo finale. Poi la trasferta di Pistoia per Meucci e compagni a chiudere, comunque, un 2024 notevole per i colori amaranto. Dopo Pistoia si riprenderà a gennaio 2025, a San Marino.

Massimo Stefanini