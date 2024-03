Tau, nuovo ko interno

TAU ALTOPASCIO

0

FOLLONICA GAVORRANO

1

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Bernardini, Biagioni, (39’ st Quilici), Antoni, Alessio, Bruzzo, Manetti (19’st Perillo), Lombardo (23’st Meucci), Capparella, Malva (39’st Bruno), Noccioli (19’st Odianose). All.: Venturi.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat, Dierna, Pino (40’ st Macri), Square (19’ st Grifoni), Nardella, Mauro (45’ st Barlettani), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli (30’ st Mencagli). All.: Masi.

Arbitro: Verrocchi di Sulmona.

Rete: 2’ pt Pignat.

Note: ammoniti Square e Odianose; spettatori 300, con rappresentanza ospite; in tribuna Renzo Melani, ex allenatore di Livorno, Lucchese ed altre e Vitaliano Bonuccelli.

ALTOPASCIO - La miglior difesa del campionato, quella metallifera, ha la meglio sul terzo miglior attacco, quello dei padroni di casa che collezionano la seconda sconfitta interna consecutiva, dopo quella con il Livorno.

La formazione di Venturi, però, avrebbe meritato il pareggio in virtù di un secondo tempo di ottimo livello. Certo è che certi errori si pagano: non centrare la porta ormai sguarnita oppure farla trovare agli avversari dopo appena novanta secondi, con Pignat che, di testa, su azione d’angolo, realizza il gol vincente. Evidente la disattenzione amaranto (per l’occasione in completo bianco), sul gol subìto.

Ci mette del tempo la compagine della Piana ad assorbire il contraccolpo psicologico. Al 24’ Alessio, defilato sull’area piccola, sceglie l’assist, anziché il tiro e l’opportunità sfuma. Al 33’ cross di Antoni e Bruzzo, a colpo sicuro, si vede respingere il tiro. Lo Sicco, ex Lucchese, orchestra il centrocampo, Dierna comanda la retroguardia.

Nella ripresa supremazia territoriale dei locali, ma è Regoli che, al 25’, manca il raddoppio. E, nel calcio, in questi casi, scatta "matematicamente" la nemesi del gol mancato da una parte e incassato dall’altra. L’"ex" Filippis, sessanta secondi dopo, la combina grossa: il portiere scuola Empoli "stecca" il rinvio, Odianose si ritrova la sfera tra i piedi, si decentra e lascia partire una conclusione debole e, soprattutto, fuori dallo specchio. Tutto con l’estremo difensore ormai fuori causa. Incredibile.

Il Tau ci prova fino al 95’, ma non riesce a scardinare il bunker maremmano. Anche il Folgav ha, con Macri, la chance del raddoppio al 41’, ma il numero "25" spara alto da buona posizione. Ospiti ad un punto dalla vetta, Tau ancora in zona play-off.

Massimo Stefanini