Tau, primo pari interno. Non vince da 1 mese in casa

TAU ALTOPASCIO 2 CITTADELLA VIS MODENA 2

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Biagioni, Meucci, Bernardini, Barsi (30’ st Ivani), Manetti (22’ st Bartelloni), Atzeni (47’ st Belluomini), Motti, Bongiorni (38’st Sichi), Andolfi (23’ st Carcani). All.: Venturi.

CITTADELLA VIS MODENA: De Fazio, Manzotti (28’ st Sardelli), Mandelli, Sala (23’ st Guidone), Formato (37’ st Rovatti), Marchetti, Sabotic (6’ st Mora), Osuji (18’ st Teresi), Fort, Boccaccini, Martey. All.: Gori.

Arbitro: Buzzone di Enna.

Reti: 8’ pt Andolfi, 34’ pt Sala, 37’ st Bartelloni, 47’ st Boccaccini.

Note: ammoniti Meucci, Sabotic, Boccaccini, Osuji.

ALTOPASCIO - Finisce pari come all’andata ed è la prima "X" casalinga del Tau che, sinora, al "Comunale", aveva vinto dieci volte e perso due. Succede molto nel finale, dopo un match a tratti sotto ritmo. Amaranto, per l’occasione, in completo bianco, che ritornano in vantaggio, ospiti che falliscono il rigore del pari che ottengono lo stesso nel recupero. Padroni di casa che, all’ultimo momento, oltre ai lungodegenti Lombardo e Negro, devono rinunciare a Bruzzo e Rinaldini, infortunati dell’ultim’ora.

Tau subito avanti con Andolfi, rapido nel saettare a rete sugli sviluppi di un corner. Si susseguono fasi alterne: gli emiliani ristabiliscono la parità al 34’, con un colpo di testa di Sala in mischia. Avvio soporifero di ripresa. Motti di poco a lato, Bongiorni anticipato in extremis gli unici lampi altopascesi nei primi 20’. Al 32’ un sussulto, con Motti (il capocannoniere è a secco ormai da tempo) che, da posizione defilata, prende un palo esterno clamoroso. E’ il preludio allo scoppiettante e pirotecnico finale. Il giovane Bartelloni, classe 2006, molto più di una promessa, lanciato in profondità, entra in area e, sulla corsa, anticipa difensore e portiere per il 2-1. Proprio al 90’ fallo di Atzeni su Rovatti e rigore che bomber Guidone calcia in modo fiacco, facendo fare ottima figura al portiere Cabella. Sembra finire così, ma, 120 secondi dopo, su cross di Mora, Boccaccini di testa, solo, sigla il 2-2.

Il successo interno manca da oltre un mese per Meucci e compagni che, domenica prossima, saranno di scena in trasferta contro il Lentigione.

Massimo Stefanini