Tau-Seravezza e Massese-Viareggio. Ecco i big-match della domenica

In Serie D siamo giunti all’8ª giornata nel girone E ed il piatto forte della domenica sarà il derby provinciale che poi è anche una sfida di alta classifica tra due delle realtà ormai più consolidate del panorama della principale categoria dilettantistica: il Tau Altopascio ed il Seravezza. Domani si gioca alle 15 al Comunale di Altopascio dove arbitrerà Marco Stanzani di Bologna, coadiuvato dagli assistenti di linea Marco Chianese di Caserta e Roberto Infante di Castellammare di Stabia. Il Camaiore invece giocherà in casa la sfida salvezza con l’Aquila Montevarchi: terna con Davide Scalvi di Lodi, Elia Sanneris di Mantova e Luca Zanibelli di Brescia.

In Eccellenza si chiude una settimana super intensa, con 3 gare in 8 giorni. Nella 7ª giornata spiccano Lucchese-Castelnuovo e soprattutto Massese-Viareggio (che sarà diretta da Lorenzo Danesi di Pistoia, con guardalinee Matteo Rocchi e Prashan Seneviratna di Pontedera). Zebre ancora senza Videtta e Purro... e senza tifosi al seguito nella vicina trasferta a Massa. Poi c’è Montespertoli-Real Forte Querceta (terna con Edoardo Fanelli di Perugia, Fabio Marino di Pisa e Francesco Renzoni di Arezzo). Sul mercato intanto il Viareggio sonda l’esterno Giuseppe Giannini (25enne ex Aglianese, Sangiovannese e GhiviBorgo appena svincolato dal San Donato Tavarnelle in D) mentre il Real FQ corre ai ripari dopo l’infortunio del centravanti Edoardo Fantini (a seguito degli accertamenti diagnostici effettuati il classe 2001 ha riportato un grave infortunio alla spalla: ha già intrapreso il percorso di cura e riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico del club bianconerazzurro ma dovrà star fuori a lungo) riportando al Forte l’attaccante 2004 Filippo Panicucci, già in squadra la scorsa stagione quando risultò il miglior marcatore del team prima allenato da Cipolli e poi da Buglio, con 6 gol. "Sono molto contento di tornare – dice Panicucci – appena è arrivata la telefonata da parte della dirigenza ho subito risposto presente con grande entusiasmo. Torno in un ambiente che conosco, un ambiente sano e ambizioso. Torno a Forte dei Marmi con l’obiettivo di aiutare la squadra sotto tutti i punti di vista, in particolare a raggiungere gli obiettivi prefissati e a disputare un gran campionato".

In Promozione (dove la 6ª giornata si apre già oggi con l’anticipo del sabato Settimello-Cubino) domani alle 15.30 ci saranno Pietrasanta-Casalguidi (arbitro Alessio Fatticcioni di Carrara, assistenti Niccolò Galighi ed Eleonora Labate di Firenze) e Firenze Ovest-Forte dei Marmi (Niccolò Nannucci di Prato, Francesco Cerino di Lucca e Giuseppe Torre di Firenze).

In Prima categoria (5° turno) domani saranno in trasferta entrambe le versiliesi: ci sono infatti Fivizzanese-Capezzano Pianore (fischia Edoardo Giuliani di Pistoia) e Mulazzo-Torrelaghese (Matteo Magrini di Pistoia).

In Seconda categoria (5°): Vorno-Massarosa (Marco Tolaini di Pontedera); Corsanico-Valfreddana (Niccolò Poli di Carrara) a “Le Colline“; SalavetitiaSeravezza-Don Bosco Fossone (Tomaso Lari di Pistoia) al “Buon Riposo“.