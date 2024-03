Tau tenta l’allungo a San Giovanni Valdarno

Può impensierire una squadra che ha il peggior attacco del campionato e che, in casa, non vince dal 3 dicembre (1-0 al Cenaia?). La risposta è sì. Perché questa compagine, la Sangiovannese, avversaria del Tau Altopascio nella nona di ritorno, ha altri numeri da esibire. Ad esempio è reduce da nove risultati utili consecutivi, con le vittorie in trasferta su campi difficili come quelli di Orvieto e San Donato Tavarnelle, con i pareggi "robusti" con Grosseto e Pianese. Quindi una formazione decisamente in salute (all’andata gli amaranto prevalsero 3-1) che, grazie a queste imprese, si sta portando fuori dalla fascia playout.

Allo stadio "Fedini", dove nella passata stagione vinse il Marzocco, ci sarà da soffrire. Un team blasonato, con la partecipazione a undici campionati di "C" unica (molti i derby negli anni settanta del precedente secolo con la Lucchese), quattro di "C1" e undici di "C2", con lo scudetto dei Dilettanti e una finale di Coppa Italia di serie "C", persa nel 1977 contro il Lecco.

Dici Sangiovannese e pensi a Maurizio Sarri e a Giuseppe Sannino come allenatori più prestigiosi che il Marzocco ha avuto; oppure a Francesco Baiano e a Davide Moscardelli tra i giocatori, due ottimi attaccanti con carriere importanti.

Il Tau, che ha recuperato quasi tutti (manca all’appello il solo Andolfi, ma è quasi pronto pure lui), deve mantenere la quota play-off in questo segmento finale di stagione. Il tecnico, Simone Venturi, fotografa così la gara. "Vogliamo – dichiara – fare più punti possibili di qui alla fine del campionato; nel girone di ritorno tutte le squadre si sono rinforzate, ripartendo dalla prestazione di domenica scorsa con la stessa qualità e intensità che abbiamo dimostrato contro il Follonica Gavorrano".

"A San Giovanni Valdarno – continua il trainer – ci sarà entusiasmo, tanto pubblico, dopo i risultati positivi che ha ottenuto ultimamente, quando hanno messo in difficoltà Grosseto e Pianese, due big del torneo. Quindi troveremo senza dubbio un ambiente “caldo”, non sotto il profilo del meteo, ma del tifo e del morale a mille che i biancazzurri avranno. Una compagine diversa rispetto all’andata e troveremo certamente difficoltà. Dobbiamo approcciare bene, ci proveremo".

Fin qui Simone Venturi che ha anche parlato del campionato in generale, sostenendo che Livorno, Pianese (previsto lo scontro diretto al "Picchi" tra labronici e amiatini), Grosseto e Follonica Gavorrano si giocheranno quel primo posto che conduce diretti alla serie "C".

Massimo Stefanini