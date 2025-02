Tau vuol tornare a vincere. Crisi del gol da superare

Ritornare a segnare su azione, (non accade dalla trasferta di Riccione); ritornare a vincere (non accade dall’1-0 su rigore contro lo Zenith); ritornare a segnare in generale, dopo essere rimasti a secco nelle ultime due trasferte, con Forlì e Corticella, dove è arrivato solo un punticino. Sono tanti gli obiettivi del Tau che, oggi, alle 14.30, al "Comunale" di Altopascio (senza i lungodegenti Lombardo e Negro che ne avranno ancora per diverse settimane), affronta una delle due compagini che occupano l’ultimo posto in classifica: la Sammaurese. A meno cinque dalla coppia di testa che sta viaggiando a mille, non bisogna regalare niente e andare a caccia di quello che sarebbe l’undicesimo successo casalingo (su dodici gare).

La squadra della cittadina dove è nato Pascoli venderà, però, cara la pelle. Dopo il sonoro 5-0 rifilato al Tuttocuoio e il pari di Prato contro lo Zenith, per la Sammaurese è arrivato il ko interno con il Sasso Marconi. Romagnoli della provincia di Forlì-Cesena nel segno del quattro: quarto peggior reparto offensivo e quarta peggior difesa. Mai un successo esterno. Guai, però, a sottovalutare l’impegno da parte di Meucci e compagni.

"Nelle ultime due partite si è visto che, sul campo, avremmo meritato quattro punti; ne è uscito solo uno, ma non dobbiamo demoralizzarci – spiega il tecnico amaranto Simone Venturi – , perché le prestazioni sono state all’altezza. Le prime due? Tasso tecnico notevole e Ravenna che arriva da 20 risultati utili, con due soli pareggi. I momenti difficili possono capitare a tutti, ci sono gli scontri diretti, vediamo. Dobbiamo pensare gara per gara. La Sammaurese cerca di evitare la retrocessione diretta, giocherà con determinazione. Dobbiamo pensare che il girone di ritorno è un altro, dopo il mercato: loro hanno Bonaldi e Merloghi in più. Ma noi abbiamo l’imperativo di continuare il nostro percorso".

"Se la Sammaurese, ovviamente, lotterà sino alla fine, il Tau dovrà fare altrettanto – chiosa Venturi – , senza, però, pensare troppo lontano". Poi ci sarà la trasferta con l’altro fanalino di coda, il Fiorenzuola. In teoria sei punti alla portata, ma nel calcio, come insegnava il Trap, il gatto deve essere... in fondo al sacco.

Massimo Stefanini