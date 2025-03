Tavernelli firma l’assist vincente. Righetti sbaglia tutto

TROMBINI 6 Blocca un colpo di testa ravvicinato di Parravicini: è l’unico intervento.

RENZI 6 Prova spingere con continuità. Cala alla distanza.

GILLI 6 Bravo in marcatura, un po’ meno in fase di uscita.

CHIOSA 6,5 Spesso tocca a lui la prima impostazione. Puntuale nelle chiusure difensive. Prestazione solida.

RIGHETTI 5 Sbaglia appoggi facili esponendosi alle ripartenze dei liguri. Troppo timido in fase offensiva.

DAMIANI 5,5 Si divora il vantaggio dopo una manciata di minuti calciando alle stelle un rigore in movimento. Un errore che gli toglie certezze. (Dal 46’ DEZI 5,5 Un ingresso che non migliora l’efficacia della manovra).

GUCCIONE 5,5 Un liftato per la testa di Gilli e poco altro. La sua regia è monocorde e il ritmo della squadra ne risente.

CAPELLO 6 Primo tempo sotto traccia, poi nella ripresa Valentini gli nega una rete già fatta con un salvataggio sulla linea di porta e quando si mette in proprio e sfiora due volte il vantaggio. (Dal 73’ CHIERICO SV).

PATTARELLO 5,5 Si accende una sola volta per tempo. Non è in una delle sue giornate migliori. Troppi errori e troppa frenesia

RAVASIO 7 Secondo gol consecutivo con una rete da opportunista d’area. Per il resto il solito lavoro prezioso di sponda. (Dal 92’ OGUNSEYE SV).

TAVERNELLI 6,5 Conferma il buon momento di forma. Impegna Guadagno prima dell’intervallo e nel finale ha il merito di firmare l’assist per la rete di Ravasio.

Andrea Lorentini