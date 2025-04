Tavernelli regala la vittoria al Pescara: Bucchi elogia la squadra

C’è grande soddisfazione al termine dei novanta minuti di Pescara per il successo maturato in extremis grazie alla prodezza di Tavernelli, al secondo gol nelle ultime due partite. Il tecnico amaranto Bucchi è più raggiante del solito: "Grande partita da parte dei ragazzi, il mio unico rammarico è non averli potuti far giocare tutti oggi, perché tutti si allenano alla grande, con il giusto atteggiamento". Uno è Settembrini, che ha ritrovato il campo giocando tutto il secondo tempo: "Andrea – ha aggiunto Bucchi – mette sempre la squadra al centro e per noi è un giocatore e un uomo importante". Ora, c’è l’Entella per chiudere una settimana di fuoco: "Torniamo subito in campo per preparare la partita di Chiavari. Sappiamo della forza dell’Entella ma dobbiamo continuare con questo coraggio, senza guardare troppo la classifica ma concentrandoci su di noi", ha concluso il tecnico.

Ai microfoni è intervenuto anche Camillo Tavernelli, il grande protagonista con il gol vittoria: "È stata una bellissima partita, soprattutto il primo tempo con tante occasioni da una parte e dall’altra. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà in più ma nel momento giusto abbiamo trovato il gol". Il modo migliore per presentarsi dinanzi alla capolista: "Sappiamo l’importanza dei punti in questo momento della stagione, quindi diamo tutti qualcosa in più. Tutte le partite sono importanti adesso, sono tutte finali per posizionarci al meglio per i playoff", l’opinione dell’esterno amaranto.

L.A.