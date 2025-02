Tecnici. Tognaccini di Milan Lab arriva al Felici

Quasi venti anni al Milan vincendo tre Scudetti, oltre a una Coppa Italia, due Champions League, un Mondiale per club, due Supercoppe europee e tre Supercoppe Italiane oltre allo Scudetto vinto con la Juventus, nello staff di Maurizio Sarri. Ecco in estrema sintesi il curriculum di Daniele Tognaccini, il creatore di Milan Lab, che lunedì prossimo sarà ospite dell’Associazione italiana allenatori di calcio. Appuntamento alle 20.45 nell’auditorium Felici dell’Arbitro Club, in viale Gramsci, nei pressi dello stadio Comunale. Un appuntamento che segnerà l’inizio delle riunioni tecniche per il 2025 dei tecnici aretini, in particolare della sezione guidata dal nuovo presidente Loris Beoni. Al centro dell’incontro "L’organizzazione al servizio della salute del calciatore. I dati: un vantaggio o uno svantaggio?". Tutti i presenti avranno quindi modo di interagire e confrontarsi con Tognaccini nel corso di questo appuntamento.

M.M.