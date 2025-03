Tegola in casa Civitanovese. Padovani out per tre settimane

Tegola in casa Civitanovese, Ettore Padovani sarà fuori per diverse settimane. L’attaccante rossoblù, che si era infortunato la scorsa settimana in allenamento e che quindi ha saltato la trasferta di Isernia, deve fare i conti con uno stiramento. Si stimano tempi di recupero di almeno 20 giorni. Si tratta del secondo infortunio in stagione per l’ex Tolentino: era già accaduto a dicembre, prima del match interno contro la Sambenedettese. Poi c’è stata la sosta di Natale che gli ha permesso di recuperare. Anche stavolta, però, può consolare la presenza di un’altra sosta, quella di domenica dovuta al torneo di Viareggio, con la ripartenza del campionato prevista per il 23 marzo.

Non è ancora tornato in gruppo il collega di reparto Luis Vila, ma in questo caso le speranze di riaverlo per quella data sono molto più concrete. L’argentino è fermo da un paio di settimane, saltando la gara interna contro la Vigor Senigallia e quella esterna di Isernia. Per il resto la rosa a disposizione del tecnico Senigagliesi è ampia e in buona salute.

I rivieraschi stanno vivendo il loro periodo migliore, con cinque risultati utili consecutivi alle spalle e soprattutto il netto successo ottenuto in Molise (0-3). Un periodo dove sono arrivate diverse importanti risposte, ma restano da affrontare ancora sette partite che, come ha detto il patron Mauro Profili, vanno vissute come altrettante finali di Champions. I prossimi appuntamenti sono contro Città di Teramo e Chieti, rispettivamente seconda e quarta forza del torneo. A seguire, gli scontri diretti con Termoli, Sora, Fermana e Recanatese e in conclusione la sfida contro la Sambenedettese. Nel complesso, parliamo di quattro trasferte e tre gare interne. Al momento, il tecnico Senigagliesi si sta prendendo una rivincita personale nei confronti di coloro che lo avevano criticato per via dell’inizio un po’ in sordina, con due sconfitte nelle prime cinque gare. Critiche che il trainer originario di Osimo ha sempre affrontato, senza mai negarsi al confronto con i tifosi, ma andando avanti con le proprie idee e con l’impegno quotidiano. Tuttavia sarà il rettangolo di gioco a dire la parola finale.

Per quanto riguarda la Juniores nazionale, sabato scorso i baby rossoblù del tecnico Andrea Mercanti hanno perso in casa della Vis Pesaro e adesso sono scivolati a metà classifica. A guidare la graduatoria delle Juniores è invece la Recanatese, seguita da Ancona e Atletico Ascoli.