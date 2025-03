Tegola per la Maceratese. Gagliardini fuori un mese

Serviranno quattro-cinque settimane perché il portiere Federico Gagliardini possa tornare tra i pali. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato una lesione del muscolo retto femorale causato dall’infortunio accusato nella partita a Osimo. Questo infortunio si aggiunge a quelli recenti di Francesco Cilla, Pablo Javier Lucero e Armin Nasic, quest’ultimo è stato costretto a ricorrere anche a un intervento chirurgico. Nel contempo non dà gli esiti sperati la ricerca di un portiere esperto per questo finale di stagione in cui la Maceratese contende al K Sport Montecchio Gallo la promozione in serie D.

Nel vasto giro di telefonate l’interesse della società si era soffermato su due giocatori: Ermanno Fumagalli, classe 1982, che lo scorso anno era al Messina e sull’abruzzese Alessandro Iacobucci, classe 1991, che si era trasferito alla Renato Curi Angolana dopo l’esperienza a Bellinzona. Ma le due piste non si sono rivelate percorribili perché uno ha impegni lavorativi e familiari per cui non si può spostare, l’altro invece per ragioni regolamentari. Ora non è facile trovare un giocatore, oltretutto da tesserare entro il mese, e magari si continuerà a cercare ancora, ma prende sempre più corpo l’ipotesi di proseguire con le forze a disposizione, ovverossia con Nicolò Sansaro e Paride Marchegiani, con quest’ultimo mandato in campo nel secondo tempo della partita disputata a Osimo. Il primo è nato nel 2005 ed è stato ingaggiato in estate dopo l’esperienza nella Jesina, ha fatto parte del vivaio del Matelica e poi dell’Ancona; l’altro è nato nel 2006 e dopo le esperienze nelle giovanili della Treiese è approdato alla Maceratese nella stagione 2023-24. Sansaro è stato fermo per infortunio ma adesso il ragazzo è recuperato.

Ma in questo momento c’è da pensare solamente alla partita contro il Chiesanuova con la squadra che non deve farsi distrarre dal mercato perché domenica i biancorossi sono attesi da una gara ricca di insidie mentre la K Sport Montecchio Gallo riceverà il Monturano, formazione impegnata nelle zone basse della classifica. Siamo al rush finale e mai come in questo caso avranno un ruolo di fondamentale importanza gli elementi più esperti della rosa a disposizione di Matteo Possanzini il quale, tornando al discorso sul portiere, non si è mai tirato indietro, quando c’è da gettare nella mischia un giovane. Domenica si attende il pubblico delle grandi occasioni per incitare i biancorossi in una fase decisiva della stagione e oltretutto in un momento particolare per la Maceratese.