Tegola per la Samb. Stiramento confermato. Battista fermo un mese

"Quando c’è un cambio non è mai piacevole e semplice, vuol dire che qualcosa non è andato, però a questo punto della stagione, abbiamo riflettuto tanto, ci voleva un segnale, al di là di mister Lauro, con il quale rimane il rapporto come persona, ma questo è lavoro, bisogna pensare al bene della Samb, il colpevole non è lui, ma per dare una sterzata, a febbraio, certo, si va sempre sull’allenatore. Sembra assurdo, siamo la squadra che ha perso di meno. La società ci tiene e ci crede, sta cercando di fare il massimo per tenere aperto il campionato fino alla fine". Così il ds Stefano De Angelis, ai microfoni di Vera Tv, nel servizio andato in onda martedì sera nel corso di ‘Ritmo di Samb’, ha motivato la scelta dell’esonero del tecnico Maurizio Lauro. Il nuovo corso targato Marco Alessandrini è già iniziato. "Alessandrini – ha detto ancora il ds rossoblù - è un allenatore esperto, mancano nove partite, lui ha carisma, di tempo di lavorare ne abbiamo poco, subentrare non è semplice, uno deve saper toccare i tasti giusti e Alessandrini è in grado di farlo". Nove gare da qui alla fine. Il Campobasso ha 4 punti di vantaggio sulla Samb nella lotta alla vittoria del campionato. "E’ un’impresa fattibilissima – è andato avanti De Angelis -, quattro punti possono sembrare tanti, ora tutti ci danno per morti, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere, che è quello di fare meglio di domenica, raccogliere il massimo in tutte le partite che affronteremo da qui alla fine, ci sono ancora 27 punti in palio e sono tanti. Come è successo a noi di pareggiare domenica, può succedere tra tre o quattro domeniche a un’altra squadra e noi, per non avere rimorsi, dovremo essere bravi ad approfittarne, dovremo sicuramente accelerare e cercare di sbagliare meno possibile". Infine sul pareggio di domenica scorsa contro il Real Monterotondo: "La prestazione di domenica ci ha portato alla scelta di cambiare, c’è stata delusione da parte di tutti, una sensazione strana, a nove gare dalla fine non ce lo possiamo permettere, c’è tempo e margine per recuperare, dobbiamo recuperare, martedì alla ripresa degli allenamenti abbiamo presentato il nuovo allenatore alla squadra e abbiamo detto loro che nove gare sono tante e possiamo ancora giocarci le nostre carte, avendo lo scontro diretto in casa". Per Alessandrini già non mancano problemi. Il neo tecnico che sta preparando la trasferta di Termoli dovrà fare a meno di Arrigoni squalificato (il centrocampista contro il Real Monterotondo, ha rimediato il quinto cartellino giallo della stagione), di Battista per infortunio e con ogni probabilità anche di Senigagliesi che anche ieri si è sottoposto a terapie. Un paio le soluzioni tattiche provate dal nuovo mister, ieri, in allenamento, nonostante abbia mischiato parecchio le carte: è passato da un 4-3-1-2 ad un 4-3-3. Ha provato Pietropaolo terzino sinistro, Paolini mezzala, Cardoni dietro le punte, Fabbrini in avanti.

s. v.