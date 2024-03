Tegola per la squadra del patron profili. Post contro arbitro, Spagna squalificato

Squalifica di una giornata per Stefano Spagna e multa di 200 euro alla Civitanovese. È quanto stabilito dalla Procura federale in seguito alle frasi scritte sui social dal bomber della Civitanovese dopo la gara di Urbino dello scorso 17 gennaio (terminata 0-0 , ndr). In quell’occasione, l’arbitro Travaini di Busto Arsizio aveva estratto il rosso nei confronti del centravanti, che nei giorni seguenti era stato protagonista di un duro sfogo sui social: "certi personaggi scarsi e presuntuosi – aveva scritto - devono capire che molti di noi quando tornano a casa hanno una famiglia, dei bimbi ai quali poi devono giustificare tutto. Per me, piace o non piace, è un lavoro e come tale va rispettato. Non lo faccio come voi per un rimborso spese o per 50 euro, con quei soldi ci compro le figurine ai miei figli". Parole, queste, giudicate "lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro e della classe arbitrale nel suo complesso". Da qui, la sanzione al giocatore che salterà la sfida con la Sangiustese e alla società.