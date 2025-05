Tegoleto: Partenze di Undini e Bonci, Bernacchia nuovo tecnico

A fronte delle novità nell’organigramma non si possono non notare le due partenze illustri tra le fila del Tegoleto. I biancorossi, che hanno affidato la direzione tecnica a Marco Bernacchia oltre alla panchina, con Antonio Incitti nel ruolo di presidente, hanno registrato la partenza del difensore Tommaso Undini, elemento di esperienza e sicura affidabilità per la categoria (ex Arezzo, Foiano, Viciomaggio) ma soprattutto quella della bandiera Giacomo Bonci. Il capitano e bomber, autore di almeno 200 reti in biancorosso, ha deciso di cambiare aria salutando i propri sostenitori, motivando la sua decisione con un lungo post pubblicato sul suo account social.

Restando in Valdichiana, lo Spoiano dopo la retrocessione ha deciso di affidarsi ad Andrea Bernardini. Il difensore classe 1986 aveva già preso possesso della panchina dopo l’esonero di Ruscio. Una scossa che non ha permesso ai gialloblù di raggiungere la salvezza e così in estate si ripartirà dalla Seconda categoria. Ufficiale il passaggio di Maurizio Bonini al Pontassieve. Il tecnico dopo 14 stagioni ha salutato il Casentino Academy ed approda, dopo un’altra stagione da incorniciare con i gialloverdi, al Pontassieve. Intanto a Sinalunga è stato confermato Ernico Testini dopo la retrocessione. Il tecnico cortonese era arrivato nella battute finali della stagione evitando la retrocessione diretta ma non quella passando dai playout.