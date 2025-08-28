Televisione. Le Marche nel Pallone, domenica torna su Trvs il programma dedicato ai tornei regionali

L’ormai storico rapporto tra Tvrs ed il calcio regionale si rafforza ulteriormente quest’anno con alcune interessanti novità nel palinsesto. Domenica riprenderà il programma "Le Marche nel Pallone" che anticiperà l’orario d’inizio alle 20.20 con un’anteprima dedicata alle partite del sabato del campionato di Promozione. La trasmissione, curata da Andrea Verdolini, proseguirà poi, dalle 21, con il consueto format che prevede quasi tre ore di diretta con risultati, classifiche e soprattutto ospiti in studio e servizi relative alle gare delle formazioni marchigiane, dalla Serie C all’Eccellenza. Confermata inoltre la possibilità per i telespettatori di intervenire tramite la piattaforma di messaggistica w.app. Inoltre la possibilità di vedere il programma sia sul sito www.tvrs.it in streaming sia sulla App MyTVRS.

Lunedì invece alle 21 parte un nuovo format "Profumo di derby" dedicato alla terza serie con la conduzione di Riccardo Este e Giulia Rizzardi, tra i primi ospiti, in collegamento, ci saranno Nedo Sonetti e Davide Ballardini.

Non è finita, da sabato 6 settembre riprenderanno le telecronache dirette dei massimi tornei marchigiani e le prime gare in calendario saranno Ostra-Alma Juve Fano per il campionato di Promozione, Girone "A", ed Urbania-Matelica per l’Eccellenza con i giornalisti dell’emittente sempre affiancati dagli allenatori dell’Aiac regionale.