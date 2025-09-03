Tempo di bilanci per gli affari in serie C. Il Lecco si rinforza con il trequartista Voltan (’95). Ultimi colpi per Union Brescia, Alcione e AlbinoLeffe

Adesso i giochi sono fatti e le diverse squadre dovranno proseguire con l’attuale organico almeno fino alla sessione invernale del mercato. Sono state settimane di trattative frenetiche, diverse delle quali si sono risolte solo a fil di sirena. In chiave lombarda, tra le più attive dell’intera sessione e anche delle ultime ore ci sono Lecco ed Union Brescia, che hanno proceduto a numerose operazioni (34 i lariani, mentre i biancazzurri segnalano 15 arrivi e 18 partenze).

Un colpo di particolare interesse in questo senso è stato messo a segno dalla società bluceleste, che si è assicurata le prestazioni del trequartista Davide Voltan, classe ’95, che sulle sponde del Lago potrebbe cercare la terza promozione in B dopo le due già messe in bacheca.

Volendo allestire un gruppo in grado di puntare in alto, il ds Ferretti dell’Union Brescia è stato al centro dell’attenzione fino alla chiusura del mercato, quando ha passato il difensore Saer Diop (2005) all’Ospitaletto e il centrocampista Simone Cantamessa (2006) al Lumezzane, dove è arrivato un leader per il centrocampo come Michele Rocca (’96). Sul fronte degli arrivi, mister Diana non avrà a disposizione né Inglese né Tumminello, ma la società del presidente Pasini ha preferito puntare su Elia Giani (classe 2000).

Tra gli inserimenti da seguire merita di essere compreso pure Andrea De Paoli, nato nel ’99, che potrà offrire un contributo importante all’attacco dell’Albinoleffe (che ha mandato al Messina il difensore Lorenzo Bosia del 2004). La voglia di trovare un punto di riferimento per il reparto centrale ha spinto a scegliere Alessandro Albertini (’94) la Giana, che ha preso il giocatore dalla Pergolettese, dove, invece, è andato l’attaccante Alberto Pala (2004), che indosserà la casacca gialloblù insieme ad Enrico Di Gesù, classe 2002. Dopo l’arrivo nei giorni scorsi al Renate di Ovalle Santos (2005) dalla Sampdoria, anche l’Alcione e l’Inter Under 23 hanno chiuso il mercato puntando su un 2004. A disposizione di mister Cusatis è così arrivato il difensore Simone Giorgeschi, mentre Stefano Vecchi potrà far crescere il centrocampista polacco Kaczmarski. Luca Marinoni